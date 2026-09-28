https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/altin-fiyatlarinda-4-bin-200-dolar-kirilganligi-piyasalarin-onundeki-7-kritik-esik-belli-oldu-1109079696.html

Altın fiyatlarında 4 bin 200 dolar kırılganlığı: Piyasaların önündeki 7 kritik eşik belli oldu

Altın fiyatlarında 4 bin 200 dolar kırılganlığı: Piyasaların önündeki 7 kritik eşik belli oldu

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda gözler altının ons fiyatı üzerindeki esrarengiz baskıya çevrilirken, 4 bin 200 dolar eşiği kader çizgisini belirliyor. ABD Merkez... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T07:33+0300

2026-09-28T07:33+0300

2026-09-28T07:33+0300

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Haftalardır 4 bin 400 doların üzerine tırmanmakta zorlanan ons altın, yeni haftaya yoğun satış baskısıyla girdi. Geçtiğimiz günlerde 4 bin 250 dolar bandına gerileyen kıymetli metal, şimdilerde adeta bir bıçak sırtında; tam 4 bin 200 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Ancak masadaki tablo basit bir kâr realizasyonundan çok daha derin bir fırtınaya işaret ediyor.Baskının merkez üssünde ABD Merkez Bankası (Fed) ve 16 Eylül'deki sürpriz hamlesi yer alıyor. Politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına çeken Fed, henüz frene basmış değil. Masadaki 18 politika yapıcının 16'sı, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörüyor. Faiz getirisi bulunmayan altın için bu şahin duruş, tüm rüzgârı tersine çeviren bir girdap yaratmış durumda.Tahvil piyasası ise yangını körüklüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,16 ile tarihi zirvelere göz kırparken, dolar endeksi 101 seviyesine dayandı. Faiz ödeyen enstrümanların cazibesi artarken altının taşıma maliyeti tavan yaptı. Piyasaların zihnindeki asıl soru işareti ise net: 4 bin 200 dolar yeni bir sıçrama tahtası mı, yoksa dip dalgasının ilk adımı mı?Geri Sayım Başladı: Piyasayı Sallayacak 7 Kritik VeriBu hafta küresel ekonominin kalbinde atacak her veri, altının geleceğini yeniden yazacak:Gram Altında Çifte Denklem: Dolar/TL Kalkanı DevredeYurt içi piyasada ise denklem iki bilinmeyenli bir bilmeceye dönüşüyor. Türkiye'de gram altın, yalnızca küresel ons fiyatına değil, doğrudan dolar/TL kuruna endeksli bir patikada yürüyor. Ons tarafında yaşanabilecek olası bir geri çekilmenin yıkıcı etkisi, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketle frenlenebiliyor.Aşağı yönde 4 bin 235 ve 4 bin 200 dolar destekleri kırılırsa kayıplar derinleşebilir; olası bir toparlanmada ise 4 bin 300 doların üzeri ilk soluklanma alanı olacak. Yurt içindeki yatırımcılar için bu hafta, küresel veri tufanı kadar dolar kurunun vereceği tepkiyi de aynı hassasiyetle izleme haftası olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/meteorolojiden-19-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-ve-saganak-bu-hafta-boyunca-surecek-1109079450.html

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