https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/altin-fiyatlarinda-4-bin-200-dolar-kirilganligi-piyasalarin-onundeki-7-kritik-esik-belli-oldu-1109079696.html
Altın fiyatlarında 4 bin 200 dolar kırılganlığı: Piyasaların önündeki 7 kritik eşik belli oldu
Altın fiyatlarında 4 bin 200 dolar kırılganlığı: Piyasaların önündeki 7 kritik eşik belli oldu
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda gözler altının ons fiyatı üzerindeki esrarengiz baskıya çevrilirken, 4 bin 200 dolar eşiği kader çizgisini belirliyor. ABD Merkez... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T07:33+0300
2026-09-28T07:33+0300
2026-09-28T07:33+0300
ekonomi̇
fed
merkez bankası
abd
abd
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107840840_43:0:1408:768_1920x0_80_0_0_8671c99d4ab91eba108b1516ff97cc67.png
Haftalardır 4 bin 400 doların üzerine tırmanmakta zorlanan ons altın, yeni haftaya yoğun satış baskısıyla girdi. Geçtiğimiz günlerde 4 bin 250 dolar bandına gerileyen kıymetli metal, şimdilerde adeta bir bıçak sırtında; tam 4 bin 200 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Ancak masadaki tablo basit bir kâr realizasyonundan çok daha derin bir fırtınaya işaret ediyor.Baskının merkez üssünde ABD Merkez Bankası (Fed) ve 16 Eylül'deki sürpriz hamlesi yer alıyor. Politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına çeken Fed, henüz frene basmış değil. Masadaki 18 politika yapıcının 16'sı, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörüyor. Faiz getirisi bulunmayan altın için bu şahin duruş, tüm rüzgârı tersine çeviren bir girdap yaratmış durumda.Tahvil piyasası ise yangını körüklüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,16 ile tarihi zirvelere göz kırparken, dolar endeksi 101 seviyesine dayandı. Faiz ödeyen enstrümanların cazibesi artarken altının taşıma maliyeti tavan yaptı. Piyasaların zihnindeki asıl soru işareti ise net: 4 bin 200 dolar yeni bir sıçrama tahtası mı, yoksa dip dalgasının ilk adımı mı?Geri Sayım Başladı: Piyasayı Sallayacak 7 Kritik VeriBu hafta küresel ekonominin kalbinde atacak her veri, altının geleceğini yeniden yazacak:Gram Altında Çifte Denklem: Dolar/TL Kalkanı DevredeYurt içi piyasada ise denklem iki bilinmeyenli bir bilmeceye dönüşüyor. Türkiye'de gram altın, yalnızca küresel ons fiyatına değil, doğrudan dolar/TL kuruna endeksli bir patikada yürüyor. Ons tarafında yaşanabilecek olası bir geri çekilmenin yıkıcı etkisi, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketle frenlenebiliyor.Aşağı yönde 4 bin 235 ve 4 bin 200 dolar destekleri kırılırsa kayıplar derinleşebilir; olası bir toparlanmada ise 4 bin 300 doların üzeri ilk soluklanma alanı olacak. Yurt içindeki yatırımcılar için bu hafta, küresel veri tufanı kadar dolar kurunun vereceği tepkiyi de aynı hassasiyetle izleme haftası olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/meteorolojiden-19-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-ve-saganak-bu-hafta-boyunca-surecek-1109079450.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107840840_231:0:1255:768_1920x0_80_0_0_73c23f608d2b8b99855c0cdbc7ede338.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed, merkez bankası, abd, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
fed, merkez bankası, abd, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
Altın fiyatlarında 4 bin 200 dolar kırılganlığı: Piyasaların önündeki 7 kritik eşik belli oldu
Küresel piyasalarda gözler altının ons fiyatı üzerindeki esrarengiz baskıya çevrilirken, 4 bin 200 dolar eşiği kader çizgisini belirliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin sinyalleri, fırlayan tahvil faizleri ve bu hafta açıklanacak 7 kritik veri, değerli metalde ya sert bir çöküşü ya da sürpriz bir dönüşü tetikleyecek.
Haftalardır 4 bin 400 doların üzerine tırmanmakta zorlanan ons altın, yeni haftaya yoğun satış baskısıyla girdi. Geçtiğimiz günlerde 4 bin 250 dolar bandına gerileyen kıymetli metal, şimdilerde adeta bir bıçak sırtında; tam 4 bin 200 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Ancak masadaki tablo basit bir kâr realizasyonundan çok daha derin bir fırtınaya işaret ediyor.
Baskının merkez üssünde ABD Merkez Bankası (Fed)
ve 16 Eylül'deki sürpriz hamlesi yer alıyor. Politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına çeken Fed, henüz frene basmış değil. Masadaki 18 politika yapıcının 16'sı, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörüyor. Faiz getirisi bulunmayan altın için bu şahin duruş, tüm rüzgârı tersine çeviren bir girdap yaratmış durumda.
Tahvil piyasası ise yangını körüklüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,16 ile tarihi zirvelere göz kırparken, dolar endeksi 101 seviyesine dayandı. Faiz ödeyen enstrümanların cazibesi artarken altının taşıma maliyeti tavan yaptı. Piyasaların zihnindeki asıl soru işareti ise net: 4 bin 200 dolar yeni bir sıçrama tahtası mı, yoksa dip dalgasının ilk adımı mı?
Geri Sayım Başladı: Piyasayı Sallayacak 7 Kritik Veri
Bu hafta küresel ekonominin kalbinde atacak her veri, altının geleceğini yeniden yazacak:
1.JOLTS Açık İş Sayısı (29 Eylül Salı):
Şirketlerin iş gücü talebi ölçülecek; yüksek ilanlar Fed'in şahin elini güçlendirerek altına darbe vurabilir.
2.Çekirdek PCE Enflasyonu (30 Eylül Çarşamba):
Fed'in en hassas radarında yer alan çekirdek PCE'nin aylık yüzde 0,3 artması bekleniyor. Yıllık yüzde 3,4 tahmininin aşılması faiz baskısını alevlendirebilir.
3.ABD 2. Çeyrek Büyüme Revizyonu (30 Eylül Çarşamba):
Üçüncü tahminle açıklanacak güçlü büyüme, ekonominin yüksek faize dayandığını kanıtlayarak altını zorlayabilir.
4.ADP Özel Sektör İstihdamı (30 Eylül Çarşamba):
Resmi rakam öncesi piyasanın tansiyonunu ölçen ilk öncü gösterge olacak.
5.ISM İmalat Sanayi Endeksi (1 Ekim Perşembe):
Sanayideki maliyet baskısı ve girdi fiyatları, enflasyonun katılığını test edecek.
6.Haftalık İşsizlik Başvuruları (1 Ekim Perşembe):
İş gücü piyasasındaki ani çözülme sinyalleri izlenecek.
7.Tarım Dışı İstihdam Raporu (2 Ekim Cuma):
Haftanın nihai hesaplaşması; ücret artışları ve istihdam rakamları altının kırılma noktasını belirleyecek.
Gram Altında Çifte Denklem: Dolar/TL Kalkanı Devrede
Yurt içi piyasada ise denklem iki bilinmeyenli bir bilmeceye dönüşüyor. Türkiye'de gram altın, yalnızca küresel ons fiyatına değil, doğrudan dolar/TL kuruna endeksli bir patikada yürüyor. Ons tarafında yaşanabilecek olası bir geri çekilmenin yıkıcı etkisi, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketle frenlenebiliyor.
Aşağı yönde 4 bin 235 ve 4 bin 200 dolar destekleri
kırılırsa kayıplar derinleşebilir; olası bir toparlanmada ise 4 bin 300 doların üzeri
ilk soluklanma alanı olacak. Yurt
içindeki yatırımcılar için bu hafta, küresel veri tufanı kadar dolar kurunun vereceği tepkiyi de aynı hassasiyetle izleme haftası olacak.