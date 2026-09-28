https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/saganak-sonrasi-ortaya-cikti-kanaldaki-kopuk-icin-inceleme-baslatildi-1109109294.html

Sağanak sonrası ortaya çıktı: Kanaldaki köpük için inceleme başlatıldı

Sağanak sonrası ortaya çıktı: Kanaldaki köpük için inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Sekapark'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T22:26+0300

2026-09-28T22:26+0300

2026-09-28T22:26+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

köpük

zehirli köpük

deniz

deniz ürünleri

deniz canlısı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından Sekapark'ta denize ulaşan kanalda köpük oluştu.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından kanalda oluşan köpüğün, özellikle denize yakın kısımda yoğunlaştığı görüldü. Yağışın sona ermesiyle köpük de azaldı.Köpüğün oluşum nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri geldi.Ekipler bölgede inceleme yaparak belirlenmek üzere köpükten ve kanaldan numune aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sakaryada-kuvvetli-saganak-yollar-kapandi-evleri-su-basti-1109108471.html

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Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, zehirli köpük, deniz, deniz ürünleri, deniz canlısı