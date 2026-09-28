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Sağanak sonrası ortaya çıktı: Kanaldaki köpük için inceleme başlatıldı
Sağanak sonrası ortaya çıktı: Kanaldaki köpük için inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Sekapark'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T22:26+0300
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köpük
zehirli köpük
deniz
deniz ürünleri
deniz canlısı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından Sekapark'ta denize ulaşan kanalda köpük oluştu.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından kanalda oluşan köpüğün, özellikle denize yakın kısımda yoğunlaştığı görüldü. Yağışın sona ermesiyle köpük de azaldı.Köpüğün oluşum nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri geldi.Ekipler bölgede inceleme yaparak belirlenmek üzere köpükten ve kanaldan numune aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sakaryada-kuvvetli-saganak-yollar-kapandi-evleri-su-basti-1109108471.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, zehirli köpük, deniz, deniz ürünleri, deniz canlısı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, köpük, zehirli köpük, deniz, deniz ürünleri, deniz canlısı

Sağanak sonrası ortaya çıktı: Kanaldaki köpük için inceleme başlatıldı

22:26 28.09.2026
© AA / Sefa TetikKocaeli'de denize bağlanan kanalda köpük oluştu
Kocaeli'de denize bağlanan kanalda köpük oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Sefa Tetik
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İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Sekapark'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden numune aldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından Sekapark'ta denize ulaşan kanalda köpük oluştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından kanalda oluşan köpüğün, özellikle denize yakın kısımda yoğunlaştığı görüldü. Yağışın sona ermesiyle köpük de azaldı.
Köpüğün oluşum nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri geldi.
Ekipler bölgede inceleme yaparak belirlenmek üzere köpükten ve kanaldan numune aldı.
Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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