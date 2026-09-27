https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-gucleri-kievde-ukrayna-ordusuna-internet-saglayan-veri-merkezini-vurdu-1109074498.html
Rus güçleri, Kiev'de Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezini vurdu
Rus güçleri, Kiev'de Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev'de Ukrayna ordusuna yüksek hızlı... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T18:31+0300
2026-09-27T18:31+0300
2026-09-27T18:31+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik ve iletişim merkezleri ile askeri yükleri taşıyan deniz taşıtlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️Kiev’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Omega Telecom veri merkezi, ▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mobil ve yüksek hızlı internet hizmetleri sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Kievstar veri merkezi, ▪️Odessa bölgesinde ise askeri kargoların depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi vuruldu. ▪️Ayrıca Ukrayna ordusuna ikmal sağlamak amacıyla Odessa limanına askeri teçhizat ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rus-subay-dobropolyedeki-kiskacin-ardindan-kritik-lojistik-merkez-rusyanin-kontrolune-gecti-1109047252.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, odessa, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus güçleri, Kiev'de Ukrayna ordusuna internet sağlayan veri merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev'de Ukrayna ordusuna yüksek hızlı internet hizmetleri sağlayan telekomünikasyon şirketlerinin veri merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik ve iletişim merkezleri ile askeri yükleri taşıyan deniz taşıtlarını vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️Kiev’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yüksek hızlı internet hizmeti sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Omega Telecom veri merkezi,
▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mobil ve yüksek hızlı internet hizmetleri sağlayan en büyük şirketlerden biri olan Kievstar veri merkezi,
▪️Odessa bölgesinde ise askeri kargoların depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi vuruldu.
▪️Ayrıca Ukrayna ordusuna ikmal sağlamak amacıyla Odessa limanına askeri teçhizat ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.