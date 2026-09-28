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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-yerinde-kontrol-saglandi-1109094863.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim yerinde kontrol sağlandı
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim yerinde kontrol sağlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı bölgesindeki Ulanovo ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novovodyanoye yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T12:39+0300
2026-09-28T12:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyon alanındaki ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Sumı bölgesindeki Ulanovo yerleşim yerinin Rus birliklerince kontrol altına alındığı bildirildi.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Novovodyanoye yerleşim yerinin de kontrolünün ele geçirildiği kaydedildi.Bakanlık verilerine göre, operasyon hattı genelinde Ukrayna birliklerinin kayıpları 1350’ye kadar askeri personele ulaştı. Sahadaki çatışmalarda Ukrayna tarafına ait 14 zırhlı savaş aracı ile 2 çok namlulu roketatar aracının imha edildiği aktarıldı.Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, vurucu insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin koordineli saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu kapsamda 151 farklı bölgede İHA ve bileşenlerinin üretildiği imalathaneler, depolama alanları ile Ukrayna unsurları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının bombalandığı bildirildi.Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilere de yer verilen raporda; Ukrayna tarafına ait 10 güdümlü uçak bombası ile uçak tipi 442 İHA’nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/macaristan-basbakani-magyarin-dokunulmazligi-kaldirildi-1109091256.html
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ukrayna
donbass
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim yerinde kontrol sağlandı

12:39 28.09.2026 (güncellendi: 12:42 28.09.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı bölgesindeki Ulanovo ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novovodyanoye yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyon alanındaki ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Sumı bölgesindeki Ulanovo yerleşim yerinin Rus birliklerince kontrol altına alındığı bildirildi.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Novovodyanoye yerleşim yerinin de kontrolünün ele geçirildiği kaydedildi.
Bakanlık verilerine göre, operasyon hattı genelinde Ukrayna birliklerinin kayıpları 1350’ye kadar askeri personele ulaştı. Sahadaki çatışmalarda Ukrayna tarafına ait 14 zırhlı savaş aracı ile 2 çok namlulu roketatar aracının imha edildiği aktarıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, vurucu insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin koordineli saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu kapsamda 151 farklı bölgede İHA ve bileşenlerinin üretildiği imalathaneler, depolama alanları ile Ukrayna unsurları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının bombalandığı bildirildi.
Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilere de yer verilen raporda; Ukrayna tarafına ait 10 güdümlü uçak bombası ile uçak tipi 442 İHA’nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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