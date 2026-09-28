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Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı
Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Macaristan Parlamentosu, Başbakan Péter Magyar’ın hakkındaki hırsızlık soruşturması kapsamında milletvekili dokunulmazlığının askıya alınmasını oy birliğiyle... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T12:01+0300
2026-09-28T12:04+0300
dünya
macaristan
peter magyar
dokunulmazlık
avrupa parlamentosu (ap)
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Oturuma katılan 139 milletvekilinin tamamı dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.İktidardaki Fidesz ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi temsilcileri oylamayı boykot ederek oturuma katılmadı.Soruşturmaya konu olan olay, Haziran 2024'te Budapeşte’deki bir kulüpte meydana geldi. Henüz başbakanlık makamında bulunmayan Magyar, kendisini cep telefonuyla kayda alan bir müşteriyle tartışmaya girdi. Vatandaşın telefonunu zorla alıp cebine koyan Magyar'ın, cihazı daha sonra Tuna Nehri’ne attığı iddia edildi.Söz konusu dönemde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Magyar’ın dokunulmazlığının kaldırılması için adli makamlarca yapılan başvuru AP tarafından reddedilmişti. Mayıs 2026’da Macaristan Parlamentosu’na giren siyasetçi hakkında soruşturmanın yeniden başlatılabilmesi amacıyla savcılık bu kez ulusal parlamentoya başvuruda bulundu.Hakkındaki iddiaları reddeden ve davanın siyasi gerekçelerle "uydurulduğunu" savunan Başbakan Magyar masum olduğunu belirterek dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkmadığını ifade etti.
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macaristan, peter magyar, dokunulmazlık, avrupa parlamentosu (ap)
macaristan, peter magyar, dokunulmazlık, avrupa parlamentosu (ap)

Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

12:01 28.09.2026 (güncellendi: 12:04 28.09.2026)
© AP Photo / Ebrahim NorooziMacaristan Başbakanı Peter Magyar
Macaristan Başbakanı Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Macaristan Parlamentosu, Başbakan Péter Magyar’ın hakkındaki hırsızlık soruşturması kapsamında milletvekili dokunulmazlığının askıya alınmasını oy birliğiyle kabul etti.
Oturuma katılan 139 milletvekilinin tamamı dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.
İktidardaki Fidesz ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi temsilcileri oylamayı boykot ederek oturuma katılmadı.
Soruşturmaya konu olan olay, Haziran 2024'te Budapeşte’deki bir kulüpte meydana geldi. Henüz başbakanlık makamında bulunmayan Magyar, kendisini cep telefonuyla kayda alan bir müşteriyle tartışmaya girdi. Vatandaşın telefonunu zorla alıp cebine koyan Magyar'ın, cihazı daha sonra Tuna Nehri’ne attığı iddia edildi.
Söz konusu dönemde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Magyar’ın dokunulmazlığının kaldırılması için adli makamlarca yapılan başvuru AP tarafından reddedilmişti. Mayıs 2026’da Macaristan Parlamentosu’na giren siyasetçi hakkında soruşturmanın yeniden başlatılabilmesi amacıyla savcılık bu kez ulusal parlamentoya başvuruda bulundu.
Hakkındaki iddiaları reddeden ve davanın siyasi gerekçelerle "uydurulduğunu" savunan Başbakan Magyar masum olduğunu belirterek dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkmadığını ifade etti.
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