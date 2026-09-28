https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/putin-rusyayi-yenmek-rus-halkini-sindirmek-imkansizdir-1109108682.html
Putin: Rusya'yı yenmek, Rus halkını sindirmek imkansızdır
Putin: Rusya'yı yenmek, Rus halkını sindirmek imkansızdır
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'yı yenmenin ya da vatandaşlarını sindirmenin imkansız olduğunu, zaferin Rusya’nın olacağını vurguladı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T22:24+0300
2026-09-28T22:24+0300
2026-09-28T22:24+0300
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rusya
vladimir putin
seçim
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede düzenlenen seçimler sonucunda Devlet Duması’na giren siyasi partilerin liderleri ile Kremlin’de bir araya geldi.Putin yaptığı açıklamada, “Halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir, Rusya etrafında nelerin olup bittiğini gayet iyi anlamaktadır. Ve bu insanların sindirilemeyeceği, böylesi insanları ve böyle bir ülkeyi yenmenin imkansız olduğu açıkça anlaşılmıştı. Bu nedenle zafer şüphesiz bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.Rusya’da Devlet Duması milletvekili seçimleri ve eş zamanlı diğer seçim kampanyaları 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Seçmen katılım oranı yüzde 59'u aşmıştı. Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusyadaki-secimlerin-son-gununde-moskovaya-yonelik-en-kapsamli-iha-saldirisi-1108883696.html
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rusya, vladimir putin, seçim, kremlin
rusya, vladimir putin, seçim, kremlin
Putin: Rusya'yı yenmek, Rus halkını sindirmek imkansızdır
Rus lider Putin, Rusya'yı yenmenin ya da vatandaşlarını sindirmenin imkansız olduğunu, zaferin Rusya’nın olacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede düzenlenen seçimler sonucunda Devlet Duması’na giren siyasi partilerin liderleri ile Kremlin’de bir araya geldi.
Putin yaptığı açıklamada, “Halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir, Rusya etrafında nelerin olup bittiğini gayet iyi anlamaktadır. Ve bu insanların sindirilemeyeceği, böylesi insanları ve böyle bir ülkeyi yenmenin imkansız olduğu açıkça anlaşılmıştı. Bu nedenle zafer şüphesiz bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.
Rusya’da Devlet Duması milletvekili seçimleri ve eş zamanlı diğer seçim kampanyaları 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Seçmen katılım oranı yüzde 59'u aşmıştı. Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip etmişti.