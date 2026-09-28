https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/putin-rusyayi-yenmek-rus-halkini-sindirmek-imkansizdir-1109108682.html

Putin: Rusya'yı yenmek, Rus halkını sindirmek imkansızdır

Putin: Rusya'yı yenmek, Rus halkını sindirmek imkansızdır

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'yı yenmenin ya da vatandaşlarını sindirmenin imkansız olduğunu, zaferin Rusya’nın olacağını vurguladı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T22:24+0300

2026-09-28T22:24+0300

2026-09-28T22:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

seçim

kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede düzenlenen seçimler sonucunda Devlet Duması’na giren siyasi partilerin liderleri ile Kremlin’de bir araya geldi.Putin yaptığı açıklamada, “Halkımız güçlü, cesur ve bilgilidir, Rusya etrafında nelerin olup bittiğini gayet iyi anlamaktadır. Ve bu insanların sindirilemeyeceği, böylesi insanları ve böyle bir ülkeyi yenmenin imkansız olduğu açıkça anlaşılmıştı. Bu nedenle zafer şüphesiz bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.Rusya’da Devlet Duması milletvekili seçimleri ve eş zamanlı diğer seçim kampanyaları 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Seçmen katılım oranı yüzde 59'u aşmıştı. Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusyadaki-secimlerin-son-gununde-moskovaya-yonelik-en-kapsamli-iha-saldirisi-1108883696.html

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