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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusyadaki-secimlerin-son-gununde-moskovaya-yonelik-en-kapsamli-iha-saldirisi-1108883696.html
Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı
Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova’ya yönelik bugüne kadarki en yoğun İHA saldırısını engellediği bildirildi. Moskova’ya yaklaşan 450, bölge... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T09:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
duma seçimleri
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
sergey sobyanin
andrey vorobyov
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Rusya’nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemlerince engellendiği açıklandı.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana tüm hatlarda 1600'den fazla İHA püskürtüldü. Bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.‘Seçim süreci sabote edilmek istendi’Saldırının zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sobyanin, Ukrayna ordusunun Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerini hedef alarak oy verme sürecini aksatmaya çalıştığını fakat bu girişimlerinde olduklarını ifade etti.Saha bilançosuna da değinen Sobyanin, birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi sahasına ulaştığını, bir İHA’nın da bir konuta çarptığını ancak başkent sınırları dâhilinde can kaybı yaşanmadığını belirtti.Moskova Bölgesinde can kaybı ve hasar varMoskova Valisi Andrey Vorobyov bölge genelini hedef alan İHA saldırıları neticesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Vorobyov, düşen parçalar ve patlamalar nedeniyle çok katlı konutlar ile müstakil binalarda hasar oluştuğunu kaydetti.Daha önce Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçim güvenliğinin sağlandığını ve parlamentonun alt kanadı için yürütülen üç günlük oy verme işlemlerinin sabote edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/nato-avrupanin-dogu-kanadinda-olasi-bir-catismaya-haziriz-1108883085.html
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rusya, duma seçimleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, sergey sobyanin, andrey vorobyov, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, duma seçimleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, sergey sobyanin, andrey vorobyov, sivil kayıplar, sivil can kaybı

Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı

09:11 20.09.2026 (güncellendi: 09:13 20.09.2026)
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
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Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova’ya yönelik bugüne kadarki en yoğun İHA saldırısını engellediği bildirildi. Moskova’ya yaklaşan 450, bölge genelinde de 1600’den fazla İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya’nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemlerince engellendiği açıklandı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana tüm hatlarda 1600'den fazla İHA püskürtüldü. Bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.

‘Seçim süreci sabote edilmek istendi’

Saldırının zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sobyanin, Ukrayna ordusunun Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerini hedef alarak oy verme sürecini aksatmaya çalıştığını fakat bu girişimlerinde olduklarını ifade etti.
Saha bilançosuna da değinen Sobyanin, birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi sahasına ulaştığını, bir İHA’nın da bir konuta çarptığını ancak başkent sınırları dâhilinde can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Moskova Bölgesinde can kaybı ve hasar var

Moskova Valisi Andrey Vorobyov bölge genelini hedef alan İHA saldırıları neticesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Vorobyov, düşen parçalar ve patlamalar nedeniyle çok katlı konutlar ile müstakil binalarda hasar oluştuğunu kaydetti.
Daha önce Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçim güvenliğinin sağlandığını ve parlamentonun alt kanadı için yürütülen üç günlük oy verme işlemlerinin sabote edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.
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