https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusyadaki-secimlerin-son-gununde-moskovaya-yonelik-en-kapsamli-iha-saldirisi-1108883696.html

Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı

Rusya’daki seçimlerin son gününde Moskova’ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova’ya yönelik bugüne kadarki en yoğun İHA saldırısını engellediği bildirildi. Moskova’ya yaklaşan 450, bölge... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T09:11+0300

2026-09-20T09:11+0300

2026-09-20T09:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

duma seçimleri

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

moskova

sergey sobyanin

andrey vorobyov

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Rusya’nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemlerince engellendiği açıklandı.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana tüm hatlarda 1600'den fazla İHA püskürtüldü. Bunlardan 450'si Moskova'ya yaklaşırken etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.‘Seçim süreci sabote edilmek istendi’Saldırının zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sobyanin, Ukrayna ordusunun Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerini hedef alarak oy verme sürecini aksatmaya çalıştığını fakat bu girişimlerinde olduklarını ifade etti.Saha bilançosuna da değinen Sobyanin, birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi sahasına ulaştığını, bir İHA’nın da bir konuta çarptığını ancak başkent sınırları dâhilinde can kaybı yaşanmadığını belirtti.Moskova Bölgesinde can kaybı ve hasar varMoskova Valisi Andrey Vorobyov bölge genelini hedef alan İHA saldırıları neticesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Vorobyov, düşen parçalar ve patlamalar nedeniyle çok katlı konutlar ile müstakil binalarda hasar oluştuğunu kaydetti.Daha önce Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçim güvenliğinin sağlandığını ve parlamentonun alt kanadı için yürütülen üç günlük oy verme işlemlerinin sabote edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/nato-avrupanin-dogu-kanadinda-olasi-bir-catismaya-haziriz-1108883085.html

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Sputnik Türkiye

rusya, duma seçimleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, sergey sobyanin, andrey vorobyov, sivil kayıplar, sivil can kaybı