https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/putin-rusyadaki-secimler-en-ust-duzeyde-gerceklestirildi-ve-tum-rus-devlet-organlarinin-1109107268.html

Putin: Rusya'daki seçimler en üst düzeyde gerçekleştirildi ve tüm Rus devlet organlarının meşruiyetini teyit etti

Putin: Rusya'daki seçimler en üst düzeyde gerçekleştirildi ve tüm Rus devlet organlarının meşruiyetini teyit etti

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'daki yerel seçimlerin en üst düzeyde gerçekleştirildiğini ve tüm Rus devlet organlarının meşruiyetini teyit ettiğini belirtti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T20:10+0300

2026-09-28T20:10+0300

2026-09-28T20:10+0300

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rusya merkez seçim komisyonu

ella pamfilova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede düzenlenen son seçim kampanyası ve sonuçlarını değerlendirmek üzere Kremlin'de Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’yı kabul etti.Seçimlerin tüm hükümet organlarının meşruiyetini teyit ettiğine dikkat çeken Putin, “Düzenlenen seçimler hukuki açıdan da en üst düzeydeydi. Seçim komisyonunun tüm üyeleri, yasalara harfiyen riayet etti” vurgusunu yaptı.Rus lider, Pamfilova'ya ve seçim komisyonu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yurt dışından Rusya'ya zorluk çıkarma girişimlerinde bulunulduğunu kaydetti.Rusya’da Devlet Duması milletvekili seçimleri ve eş zamanlı diğer seçim kampanyaları 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Seçmen katılım oranı yüzde 59'u aşmıştı. Seçim sürecini 133 ülke ve 13 uluslararası kuruluşu temsilen bini aşkın yabancı gözlemcinin de aralarında bulunduğu toplam 380 binden fazla kişi takip etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/zaharova-kiev-rejimi-rusyadaki-secimleri-engellemeye-calisiyor-1108882500.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, haberler, seçim sonuçları, rusya merkez seçim komisyonu, ella pamfilova