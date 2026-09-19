https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/zaharova-kiev-rejimi-rusyadaki-secimleri-engellemeye-calisiyor-1108882500.html
Zaharova: Kiev rejimi, Rusya’daki seçimleri engellemeye çalışıyor
Zaharova: Kiev rejimi, Rusya’daki seçimleri engellemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Devlet Duması seçimlerini sabote etmeye çalıştığını ve bu girişimlerin arkasında NATO... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T23:29+0300
2026-09-19T23:29+0300
2026-09-19T23:29+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ülkede devam eden Devlet Duması seçimlerini sabote etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu söyledi.Seçimleri engelleme girişimlerinde kullanılan başlıca aracın Kiev rejimi olduğunu ve bunun arkasında NATO ülkelerinin bulunduğunu belirten Zaharova, "Bunun kimseyi şaşırtmadığını düşünüyorum, zira Ukrayna'da seçimler yapılmadığı için vatandaşların özgür iradesinin ne olduğu muhtemelen çoktan unutulmuş durumda" ifadelerini kullandı.Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) seçim merkezlerini hedef aldığını ve yerel seçim komisyonu başkanlarına yönelik saldırılar düzenlediğini de kaydetti.20 binden fazla koltuk için sandık başına gidiliyorRusya Devlet Dumasının 9'uncu dönem milletvekillerinin belirleneceği oylama ile eş zamanlı yerel seçimler 18 Eylül’de başladı. Üç gün sürecek oy verme işlemi 20 Eylül’de sona erecek.Rusya’da 2026’daki birleşik seçimler kapsamında toplam 20 bin 700 milletvekilliği ve seçilmiş makam için oylama yapılması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Duma seçimlerini ülkenin en önemli iç siyasi gelişmesi olarak nitelendirmişti.
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya devlet duması, seçim, ukrayna, kiev, nato, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya devlet duması, seçim, ukrayna, kiev, nato, rusya
Zaharova: Kiev rejimi, Rusya’daki seçimleri engellemeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Devlet Duması seçimlerini sabote etmeye çalıştığını ve bu girişimlerin arkasında NATO ülkelerinin bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ülkede devam eden Devlet Duması seçimlerini sabote etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu söyledi.
Seçimleri engelleme girişimlerinde kullanılan başlıca aracın Kiev rejimi olduğunu ve bunun arkasında NATO ülkelerinin bulunduğunu belirten Zaharova, "Bunun kimseyi şaşırtmadığını düşünüyorum, zira Ukrayna'da seçimler yapılmadığı için vatandaşların özgür iradesinin ne olduğu muhtemelen çoktan unutulmuş durumda" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) seçim merkezlerini hedef aldığını ve yerel seçim komisyonu başkanlarına yönelik saldırılar düzenlediğini de kaydetti.
20 binden fazla koltuk için sandık başına gidiliyor
Rusya Devlet Dumasının 9'uncu dönem milletvekillerinin belirleneceği oylama ile eş zamanlı yerel seçimler 18 Eylül’de başladı. Üç gün sürecek oy verme işlemi 20 Eylül’de sona erecek.
Rusya’da 2026’daki birleşik seçimler kapsamında toplam 20 bin 700 milletvekilliği ve seçilmiş makam için oylama yapılması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada Duma seçimlerini ülkenin en önemli iç siyasi gelişmesi olarak nitelendirmişti.