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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/pentagon-gunlerce-sakladi-iran-fuzesi-8-abd-askerini-vurdu-1109096776.html
Pentagon günlerce sakladı: İran füzesi 8 ABD askerini vurdu
Pentagon günlerce sakladı: İran füzesi 8 ABD askerini vurdu
Sputnik Türkiye
İran'ın 14 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nda bir deniz aracına fırlattığı seyir füzesi saldırısında 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı ortaya çıktı. Pentagon'un... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T13:16+0300
2026-09-28T13:16+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
pentagon
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
uss george h.w. bush
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Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda suların durulmadığı bir dönemde, haftalardır sır gibi saklanan bir askeri çatışmanın detayları gün yüzüne çıktı. NBC News'e konuşan üç ABD’li savunma yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, İran güçleri 14 Eylül tarihinde Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir deniz aracını gemisavar seyir füzesiyle vurdu. Düzenlenen nokta operasyon sırasında gemide bulunan 8 ABD deniz piyadesi yaralandı.Yaralanan personelin 7’sinin er, birinin ise subay olduğu öğrenildi. Bir tabur çıkarma birliği bünyesinde görev yapan deniz piyadelerinin, füzenin infilak etmesiyle yoğun duman soludukları ve şiddetli sarsıntıya maruz kaldıkları ifade edildi. Yetkililer, askerlerin travmatik beyin hasarı şüphesiyle acil sağlık taramasından geçirildiğini, durumlarının kritik olmadığını ve kısa süre içerisinde görevlerinin başına döndüklerini açıkladı.Vurulan geminin gizemi: Donanmaya ait değilse kimin?Saldırının perde arkasındaki en büyük esrar perdesi ise hedef alınan geminin kimliğinde düğümleniyor. Amerikalı yetkililer, vurulan aracın ABD Donanması envanterine kayıtlı resmi bir harp gemisi olmadığını teyit etti. Ancak vurulan platformun ticari bir kargo gemisi mi, özel bir askeri şirkete ait lojistik bir tekne mi yoksa gizli bir operasyonel araç mı olduğuna ilişkin net bir tanım yapılmaktan kaçınıldı; yetkililer aracı yalnızca "deniz aracı" olarak nitelendirmekle yetindi.Olayın vahametini artıran bir diğer unsur ise Washington yönetiminin benimsediği sessizlik politikası oldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) söz konusu saldırıyı günlerce kamuoyuna açıklamazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) gelen soruları yanıtsız bıraktı. Olay, savunma bürokrasisinin resmi kayıpları kaydettiği Defense Casualty Analysis System (DCAS) verilerine günler sonra sessizce işlendi. Yeni eklemeyle birlikte İran eksenli çatışmalarda yaralanan ABD askeri sayısı 861’e yükseldi.Hürmüz Boğazı'nda her gün namlular karşı karşıyaBölgede tansiyon tırmanırken Pentagon, CENTCOM sorumluluk sahasında 50 binden fazla askeri personeli teyakkuzda tutuyor. Stratejik geçiş hattında USS George Washington ve USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grupları devriye görevini sürdürüyor. ABD unsurları ticari seyrüsefer serbestisini sağlama iddiasıyla İran limanlarına uyguladığı fiili deniz ablukasını korurken, bölgedeki deniz yollarını mayınlardan arındırmaya çalışıyor.Amerikalı bir yetkili ise tehlikenin boyutunu özetleyerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun boğazdan geçen gemilere yönelik taciz ve saldırı girişimlerini neredeyse her gün aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.
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pentagon, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, uss george h.w. bush, nbc, abd, haberler
pentagon, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, uss george h.w. bush, nbc, abd, haberler

Pentagon günlerce sakladı: İran füzesi 8 ABD askerini vurdu

13:16 28.09.2026
© Fatemeh Bahrami Hürmüz Boğazı
 Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Fatemeh Bahrami
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İran'ın 14 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nda bir deniz aracına fırlattığı seyir füzesi saldırısında 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı ortaya çıktı. Pentagon'un kamuoyundan günlerce gizlediği esrarengiz saldırıda vurulan deniz aracının kime ait olduğu açıklanmazken, bölgedeki yaralı Amerikan askeri sayısı 861'e fırladı.
Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda suların durulmadığı bir dönemde, haftalardır sır gibi saklanan bir askeri çatışmanın detayları gün yüzüne çıktı. NBC News'e konuşan üç ABD’li savunma yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, İran güçleri 14 Eylül tarihinde Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir deniz aracını gemisavar seyir füzesiyle vurdu. Düzenlenen nokta operasyon sırasında gemide bulunan 8 ABD deniz piyadesi yaralandı.
Yaralanan personelin 7’sinin er, birinin ise subay olduğu öğrenildi. Bir tabur çıkarma birliği bünyesinde görev yapan deniz piyadelerinin, füzenin infilak etmesiyle yoğun duman soludukları ve şiddetli sarsıntıya maruz kaldıkları ifade edildi. Yetkililer, askerlerin travmatik beyin hasarı şüphesiyle acil sağlık taramasından geçirildiğini, durumlarının kritik olmadığını ve kısa süre içerisinde görevlerinin başına döndüklerini açıkladı.

Vurulan geminin gizemi: Donanmaya ait değilse kimin?

Saldırının perde arkasındaki en büyük esrar perdesi ise hedef alınan geminin kimliğinde düğümleniyor. Amerikalı yetkililer, vurulan aracın ABD Donanması envanterine kayıtlı resmi bir harp gemisi olmadığını teyit etti. Ancak vurulan platformun ticari bir kargo gemisi mi, özel bir askeri şirkete ait lojistik bir tekne mi yoksa gizli bir operasyonel araç mı olduğuna ilişkin net bir tanım yapılmaktan kaçınıldı; yetkililer aracı yalnızca "deniz aracı" olarak nitelendirmekle yetindi.
Olayın vahametini artıran bir diğer unsur ise Washington yönetiminin benimsediği sessizlik politikası oldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) söz konusu saldırıyı günlerce kamuoyuna açıklamazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) gelen soruları yanıtsız bıraktı. Olay, savunma bürokrasisinin resmi kayıpları kaydettiği Defense Casualty Analysis System (DCAS) verilerine günler sonra sessizce işlendi. Yeni eklemeyle birlikte İran eksenli çatışmalarda yaralanan ABD askeri sayısı 861’e yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nda her gün namlular karşı karşıya

Bölgede tansiyon tırmanırken Pentagon, CENTCOM sorumluluk sahasında 50 binden fazla askeri personeli teyakkuzda tutuyor. Stratejik geçiş hattında USS George Washington ve USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grupları devriye görevini sürdürüyor. ABD unsurları ticari seyrüsefer serbestisini sağlama iddiasıyla İran limanlarına uyguladığı fiili deniz ablukasını korurken, bölgedeki deniz yollarını mayınlardan arındırmaya çalışıyor.
Amerikalı bir yetkili ise tehlikenin boyutunu özetleyerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun boğazdan geçen gemilere yönelik taciz ve saldırı girişimlerini neredeyse her gün aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.
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