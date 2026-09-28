https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/cin-ve-abdden-ticarette-yeni-adim-60-milyar-dolarlik-urunde-vergi-indirimi-1109095686.html

Çin ve ABD'den ticarette yeni adım: 60 milyar dolarlık üründe vergi indirimi

Çin ve ABD'den ticarette yeni adım: 60 milyar dolarlık üründe vergi indirimi

Sputnik Türkiye

Çin ve ABD, karşılıklı ithal edilen toplam 60 milyar dolarlık üründe gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaştı. Tarım ürünlerinden ev eşyalarına kadar... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T12:57+0300

2026-09-28T12:57+0300

2026-09-28T12:57+0300

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çin ticaret bakanlığı

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Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimini azaltmaya yönelik yeni adımlar, geçen hafta Washington'da düzenlenen Donald Trump-Şi Cinping zirvesinin ardından netleşmeye başladı. İki ülke karşılıklı tarife indirimlerinin yanı sıra mevcut ticaret ateşkesini uzatma, tarım alanında görüşmeleri artırma ve yeni yatırım fırsatları için düzenli temas kurma konusunda da ilerleme sağladı.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD-Çin Ticaret Kurulu kapsamında iki ülkenin de 30'ar milyar dolarlık hassas olmayan ürüne daha avantajlı gümrük vergileri uygulanmasını önerdiğini açıkladı.Bu ürünlerdeki gümrük vergilerinin düşürülmesi, ABD'nin Çin'e sattığı ürünlerin yaklaşık yüzde 30'unun Çin pazarına daha avantajlı koşullarda girmesini sağlayacak.Tarımdan ev eşyalarına kadar geniş listeBeyaz Saray'ın yayımladığı listeye göre Çin, ABD'den ithal edilen mısır, buğday, sorgum, et, süt ürünleri, bitkisel yağlar ve yemlik ürünler üzerindeki gümrük vergilerini düşürmeyi planlıyor. Soya fasulyesi ise listede yer almadı.Pekin ayrıca ABD'den ithal edilen balık ve deniz ürünleri, kereste ve ahşap ürünleri, kozmetik ürünleri ve tıbbi cihazlardaki vergileri azaltmayı değerlendirecek.ABD tarafında ise Çin'den ithal edilen kahve makineleri, ekmek kızartma makineleri, sofra ürünleri, battaniyeler ve yatak örtülerine yönelik tarifelerde indirim yapılacak.Listede ayrıca oyuncaklar, havai fişekler, yapay çiçekler, yılbaşı ağacı ışıkları, diğer tatil süslemeleri ve çocuk oto koltukları bulunuyor.Çin'in gümrük vergisini düşürmeyi planladığı ürünler arasında çok sayıda ABD tarım ürünü bulunuyor. Bu adımın, Pekin'in ABD'den 17 milyar dolarlık tarım ürünü satın alma taahhüdünü yerine getirmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çin, geçen yıl varılan anlaşma kapsamında ABD'den yılda 25 milyon ton soya fasulyesi satın almak üzere büyük ölçekli alımlara yeniden başlamıştı.İki ülke ayrıca ticaret konseyi bünyesinde bir tarım çalışma grubu oluşturacak. Çalışma grubunun ilk toplantısının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor.Ticaret ateşkesi 10 Ocak'a kadar uzatıldıÇin Ticaret Bakanlığı, ABD ile varılan ticaret ateşkesinin iki ay daha uzatılarak 10 Ocak'a kadar devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, bu sürede iki ülkenin ekonomik ve ticari sorunların çözümüne yönelik mevcut düzenlemeleri değerlendireceğini belirtti.Trump-Şi zirvesinde Çin'in 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den yılda 10 milyon ton kömür satın alması konusunda da anlaşmaya varıldı. Bu miktar, Çin'in yıllık kömür ithalatının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor. LNG ve petrol ise anlaşmaya dahil edilmedi.Taraflar ayrıca yapay zeka alanında yaşanabilecek olaylarda doğrudan iletişim kurulabilmesi için yeni bir kanal oluşturma konusunda anlaştı. Bu alandaki bir sonraki görüşmenin kasım sonuna kadar yapılması planlanıyor.Çin, ABD sermayeli şirketler de dahil olmak üzere yabancı finans kuruluşlarının ülkede faaliyet göstermesi ve şube açmasına yönelik başvuruları değerlendirecek. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların artırılması için de görüşmeler sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/irakta-23-yillik-donem-kapandi-abd-askerleri-tamamen-cekildi-1109089044.html

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