https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/olumden-donduler-kaldirimda-yuruyen-iki-kadin-devrilen-santiye-perdesinin-altinda-kaldi-1109101928.html
Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı
Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı
Sputnik Türkiye
Bağdat Caddesi'nde inşaat alanındaki şantiye perdesi kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine devrildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T16:49+0300
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2026-09-28T16:49+0300
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Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin devrilmesi sonucu kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaldırımda yürürken üzerlerine devrildiBağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html
türki̇ye
bağdat caddesi
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bağdat caddesi
Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı
Bağdat Caddesi'nde inşaat alanındaki şantiye perdesi kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine devrildi.
Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin devrilmesi sonucu kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaldırımda yürürken üzerlerine devrildi
Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.