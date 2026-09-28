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Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı
Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı
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Bağdat Caddesi'nde inşaat alanındaki şantiye perdesi kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine devrildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin devrilmesi sonucu kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaldırımda yürürken üzerlerine devrildiBağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html
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bağdat caddesi
bağdat caddesi

Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı

16:49 28.09.2026
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Bağdat Caddesi'nde inşaat alanındaki şantiye perdesi kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine devrildi.
Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin devrilmesi sonucu kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
İstanbul

Kaldırımda yürürken üzerlerine devrildi

Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çekmeköy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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