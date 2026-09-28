https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/olumden-donduler-kaldirimda-yuruyen-iki-kadin-devrilen-santiye-perdesinin-altinda-kaldi-1109101928.html

Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı

Ölümden döndüler: Kaldırımda yürüyen iki kadın devrilen şantiye perdesinin altında kaldı

Sputnik Türkiye

Bağdat Caddesi'nde inşaat alanındaki şantiye perdesi kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine devrildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T16:49+0300

2026-09-28T16:49+0300

2026-09-28T16:49+0300

türki̇ye

bağdat caddesi

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Kadıköy'de, inşaat alanını çevreleyen şantiye perdesinin devrilmesi sonucu kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaldırımda yürürken üzerlerine devrildiBağdat Caddesi'nde, inşaat alanındaki metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.İnşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mahkeme-kararini-acikladi-durakta-bekleyenlere-carpan-iett-soforune-30-yil-hapis-cezasi--1109097419.html

türki̇ye

bağdat caddesi

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bağdat caddesi