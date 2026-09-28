https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/misirda-geometrik-mucize-kleopatranin-kayip-mezari-mi-1109097582.html
Mısır'da 'geometrik mucize': Kleopatra'nın kayıp mezarı mı bulundu?
Mısır'da 'geometrik mucize': Kleopatra'nın kayıp mezarı mı bulundu?
Sputnik Türkiye
Mısır'daki antik Taposiris Magna tapınağının 13 metre altında, uzmanların "geometrik mucize" olarak nitelendirdiği 1.305 metrelik devasa bir tünel keşfedildi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T13:51+0300
2026-09-28T13:51+0300
2026-09-28T13:51+0300
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Mısır’ın İskenderiye kenti yakınlarındaki antik Taposiris Magna harabelerinde süren kazı çalışmaları, arkeoloji dünyasında heyecan yaratan bir keşfe sahne oldu. Dominik Cumhuriyeti’ndeki Santo Domingo Üniversitesi’nden arkeolog Kathleen Martinez liderliğindeki kazı heyeti, yerin 13 metre derinliğinde kayalara oyulmuş devasa bir yer altı geçidi ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan tünel, tam 1.305 metre boyunca yekpare kumtaşı tabakasının içinden geçerek uzanıyor.Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, yapının mimarisini Yunanistan’ın Sisam (Samos) adasında yer alan ve antik dünyanın mühendislik harikası kabul edilen MÖ 6. yüzyıla ait Eupalinos Tüneli ile benzerlik taşıdığını açıkladı. Bir kısmı Akdeniz suları altında kalan bu yapının hangi amaçla inşa edildiği kesinleşmezken, uzmanlar tüneli bir "geometrik mucize" olarak tanımlıyor.Kleopatra VII ve Mark Antony'nin mezarına giden yol mu?2004 yılından bu yana Mısır'ın son kraliçesi VII. Kleopatra'nın kayıp mezarını bulmak için bölgede titiz bir çalışma yürüten Martinez, bu tünelin mezara ulaşmak için aranan en kritik koridor olduğuna inanıyor. Taposiris Magna, Büyük İskender’in komutanı ve Kleopatra’nın atası olan II. Ptolemy tarafından MÖ 280 civarında kurulmuştu.Tanrı Osiris ve Kleopatra'nın kendisini yeryüzündeki yansıması olarak gördüğü tanrıça İsis'e adanan tapınakta, daha önce üzerinde Kleopatra ve Büyük İskender’in portreleri ile isimleri bulunan çok sayıda tarihi sikke ve İsis figürinleri gün yüzüne çıkarılmıştı.Sır sıradaki adımda: Akdeniz'in derinliklerinde arama başlıyorTünelde yürütülen ilk incelemelerde şimdiden dikdörtgen biçimli kireç taşı bloklar ve antik çömlek kalıntıları gün ışığına kavuşturuldu. Ancak uzmanlara göre asıl düğüm Akdeniz'in derinliklerinde çözülecek. MS 320 ile 1303 yılları arasında kıyı hattını sarsan şiddetli depremler nedeniyle tapınak kompleksinin bir bölümü sulara gömülmüştü.Arkeologlar, Mariout Gölü'nden Akdeniz sularına kadar uzanan bu tünel ağının su altındaki kollarını araştırmaya hazırlanıyor. Ünlü mısırbilimci ve dönemin Antik Eserler Bakanı Zahi Hawass'ın işaret ettiği gibi, eğer bu koridor Kleopatra ve Mark Antony’nin ortak mezarına çıkarsa, bu adım 21. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olarak tarihe geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-tektonik-hareketliligin-izleri-akarsu-yataklarinda-ani-degisimler-tespit-edildi-1109088464.html
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mısır, mısır, antik mısır, kleopatra, mısır piramitleri, mısır piramitleri
mısır, mısır, antik mısır, kleopatra, mısır piramitleri, mısır piramitleri
Mısır'da 'geometrik mucize': Kleopatra'nın kayıp mezarı mı bulundu?
Mısır'daki antik Taposiris Magna tapınağının 13 metre altında, uzmanların "geometrik mucize" olarak nitelendirdiği 1.305 metrelik devasa bir tünel keşfedildi. Arkeolog Kathleen Martinez ve ekibinin ulaştığı kumtaşına oyulu bu gizemli yapı, Kraliçe Kleopatra ve Mark Antony’nin asırlardır aranan kayıp mezarına giden en somut ipucu olabilir.
Mısır’ın İskenderiye kenti yakınlarındaki antik Taposiris Magna harabelerinde süren kazı çalışmaları, arkeoloji dünyasında heyecan yaratan bir keşfe sahne oldu. Dominik Cumhuriyeti’ndeki Santo Domingo Üniversitesi’nden arkeolog Kathleen Martinez liderliğindeki kazı heyeti, yerin 13 metre derinliğinde kayalara oyulmuş devasa bir yer altı geçidi ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan tünel, tam 1.305 metre boyunca yekpare kumtaşı tabakasının içinden geçerek uzanıyor.
Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı
, yapının mimarisini Yunanistan’ın Sisam (Samos
) adasında yer alan ve antik dünyanın mühendislik harikası kabul edilen MÖ 6. yüzyıla ait Eupalinos Tüneli
ile benzerlik taşıdığını açıkladı. Bir kısmı Akdeniz
suları altında kalan bu yapının hangi amaçla inşa edildiği kesinleşmezken, uzmanlar tüneli bir "geometrik mucize"
olarak tanımlıyor.
Kleopatra VII ve Mark Antony'nin mezarına giden yol mu?
2004 yılından bu yana Mısır'ın
son kraliçesi VII. Kleopatra'nın
kayıp mezarını bulmak için bölgede titiz bir çalışma yürüten Martinez, bu tünelin mezara ulaşmak için aranan en kritik koridor olduğuna inanıyor. Taposiris Magna, Büyük İskender’in
komutanı ve Kleopatra’nın atası olan II. Ptolemy
tarafından MÖ 280 civarında kurulmuştu.
Tanrı Osiris ve Kleopatra'nın kendisini yeryüzündeki yansıması olarak gördüğü tanrıça İsis'e adanan tapınakta, daha önce üzerinde Kleopatra ve Büyük İskender’in portreleri ile isimleri bulunan çok sayıda tarihi sikke ve İsis figürinleri gün yüzüne çıkarılmıştı.
Sır sıradaki adımda: Akdeniz'in derinliklerinde arama başlıyor
Tünelde yürütülen ilk incelemelerde şimdiden dikdörtgen biçimli kireç taşı bloklar ve antik çömlek kalıntıları gün ışığına kavuşturuldu. Ancak uzmanlara göre asıl düğüm Akdeniz'in derinliklerinde çözülecek. MS 320 ile 1303 yılları arasında kıyı hattını sarsan şiddetli depremler nedeniyle tapınak kompleksinin bir bölümü sulara gömülmüştü.
Arkeologlar, Mariout Gölü
'nden Akdeniz sularına kadar uzanan bu tünel ağının su altındaki kollarını araştırmaya hazırlanıyor. Ünlü mısırbilimci ve dönemin Antik Eserler Bakanı Zahi Hawass'ın
işaret ettiği gibi, eğer bu koridor Kleopatra ve Mark Antony’nin ortak mezarına
çıkarsa, bu adım 21. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olarak tarihe geçecek.