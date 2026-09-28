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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/mans-denizinde-gocmen-teknesi-faciasi-biri-cocuk-3-gocmen-hayatini-kaybetti-1109104010.html
Manş Denizi'nde göçmen teknesi faciası: Biri çocuk 3 göçmen hayatını kaybetti
Manş Denizi'nde göçmen teknesi faciası: Biri çocuk 3 göçmen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan 105 göçmeni taşıyan tekneden yardım çağrısı yapılmasının ardından kurtarma ekipleri harekete geçti. Teknede 10... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T17:45+0300
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göçmen
mülteci
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Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinden hareket eden teknede üç kişi yaşamını yitirirken, olay yerine sevk edilen ekipler 102 kişiyi kurtardı.Fransa'nın Manş Denizi ve Kuzey Denizi Denizcilik İdaresine göre kurtarma ekipleri, tekneden gelen acil yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edildi.Pazartesi sabahı Pas-de-Calais bölgesindeki Blériot sahilinden hareket ettiği belirtilen teknede 105 kişi bulunuyordu. Kurtarma çalışmaları sırasında 10 yaşındaki bir çocuk ile iki kadına acil tıbbi müdahalede bulunuldu, ancak üç kişinin de daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, teknedeki insanların birbirlerinin üzerine sıkışmış olabileceğini belirterek olaydan insan kaçakçılığı ağlarını sorumlu tuttu.Avrupa ana karasından İngiltere'ye küçük teknelerle yapılan geçişler, son yıllarda İngiliz siyasetinin öne çıkan tartışma konularından biri haline geldi.İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre pazar günü 7 tekneyle 526 göçmen İngiltere'ye ulaştı. 23 Eylül'de ise 10 tekneyle 781 kişinin ülkeye geçtiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ispanyada-konut-krizi-87-yasindaki-kadinin-tahliyesiyle-baslayan-cadir-eylemi-suruyor-sanchezden-1109100373.html
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manş denizi, göçmen, mülteci, i̇ngiltere, fransa
manş denizi, göçmen, mülteci, i̇ngiltere, fransa

Manş Denizi'nde göçmen teknesi faciası: Biri çocuk 3 göçmen hayatını kaybetti

17:45 28.09.2026
© AP Photo / Renata BritoArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Renata Brito
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Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan 105 göçmeni taşıyan tekneden yardım çağrısı yapılmasının ardından kurtarma ekipleri harekete geçti. Teknede 10 yaşındaki bir çocuk ile iki kadın hayatını kaybederken, 102 kişi kurtarıldı.
Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinden hareket eden teknede üç kişi yaşamını yitirirken, olay yerine sevk edilen ekipler 102 kişiyi kurtardı.
Fransa'nın Manş Denizi ve Kuzey Denizi Denizcilik İdaresine göre kurtarma ekipleri, tekneden gelen acil yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edildi.
Pazartesi sabahı Pas-de-Calais bölgesindeki Blériot sahilinden hareket ettiği belirtilen teknede 105 kişi bulunuyordu. Kurtarma çalışmaları sırasında 10 yaşındaki bir çocuk ile iki kadına acil tıbbi müdahalede bulunuldu, ancak üç kişinin de daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, teknedeki insanların birbirlerinin üzerine sıkışmış olabileceğini belirterek olaydan insan kaçakçılığı ağlarını sorumlu tuttu.
Lauch, "Eğer ölümler yaşanıyorsa bunun nedeni, bu insanların sınırı geçme isteğinden para karşılığında kazanç sağlayan kişilerin bulunmasıdır." dedi.
Avrupa ana karasından İngiltere'ye küçük teknelerle yapılan geçişler, son yıllarda İngiliz siyasetinin öne çıkan tartışma konularından biri haline geldi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre pazar günü 7 tekneyle 526 göçmen İngiltere'ye ulaştı. 23 Eylül'de ise 10 tekneyle 781 kişinin ülkeye geçtiği kaydedildi.
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