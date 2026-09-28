https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ispanyada-konut-krizi-87-yasindaki-kadinin-tahliyesiyle-baslayan-cadir-eylemi-suruyor-sanchezden-1109100373.html

İspanya'da konut krizi: 87 yaşındaki kadının tahliyesiyle başlayan çadır eylemi sürüyor, Sanchez'den açıklama

İspanya'da konut krizi: 87 yaşındaki kadının tahliyesiyle başlayan çadır eylemi sürüyor, Sanchez'den açıklama

Sputnik Türkiye

İspanya'da derinleşen konut krizi ve fahiş kira artışları halkı sokağa döktü. Madrid'de çadır kurarak kamp başlatan eylemciler barınma hakkı talep ederken, Sanchez'den tahliyeleri durduracak acil kararname müjdesi geldi.

2026-09-28T15:38+0300

2026-09-28T15:38+0300

2026-09-28T15:39+0300

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

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bakanlar kurulu

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İspanya’da merkezi ve özerk hükümetlerden konut krizine çözüm talep eden binlerce kişi, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda başlattıkları çadır eylemine devam ediyor. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran protestolar, 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi.70 yıllık yuvasından çıkarılmıştıİspanya'daki konut krizinin sembolü haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen, Madrid’de 70 yıldır ikamet ettiği evin kirasını ödeyemez duruma gelmesinin ardından mahkeme kararıyla ve polis zoruyla tahliye edilmişti. Bu olayın ardından Kiracılar Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla 26 Eylül'de Madrid'de geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.Gösterilerin ardından kentin en turistik ve işlek noktalarından Sol Meydanı'nda yaklaşık 100 çadırla kamp kuran kalabalık gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Madrid'de önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle meydandaki kampın yarından itibaren sonlandırılması, ancak protesto eylemlerinin farklı formatlarda kararlılıkla sürdürülmesi öngörülüyor.Sanchez'den 'kararname' açıklamasıSokaklardaki baskı ve artan tepkiler üzerine hükümetten kritik bir hamle gecikmedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada, yarın (29 Eylül Salı) gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasını engelleyecek ve konut krizine kalıcı çözümler içerecek bir kararname yayımlayacaklarını duyurdu."Konut kararnamesini salı günü çıkarabilmek için zamana karşı yarışıyoruz" diyen Sanchez, geçmişte benzer konut tasarılarına Mecliste ret oyu veren muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilere yüklendi. Sanchez, "Tekerleğe çomak sokmaktan başka bir şey yapmadılar" diyerek eleştirdiği muhalefetten, bu kez krizin çözümü için tasarıya destek vermelerini istedi.

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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, bakanlar kurulu