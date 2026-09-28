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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ispanyada-konut-krizi-87-yasindaki-kadinin-tahliyesiyle-baslayan-cadir-eylemi-suruyor-sanchezden-1109100373.html
İspanya'da konut krizi: 87 yaşındaki kadının tahliyesiyle başlayan çadır eylemi sürüyor, Sanchez'den açıklama
İspanya'da konut krizi: 87 yaşındaki kadının tahliyesiyle başlayan çadır eylemi sürüyor, Sanchez'den açıklama
Sputnik Türkiye
İspanya'da derinleşen konut krizi ve fahiş kira artışları halkı sokağa döktü. Madrid'de çadır kurarak kamp başlatan eylemciler barınma hakkı talep ederken, Sanchez'den tahliyeleri durduracak acil kararname müjdesi geldi.
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İspanya’da merkezi ve özerk hükümetlerden konut krizine çözüm talep eden binlerce kişi, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda başlattıkları çadır eylemine devam ediyor. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran protestolar, 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi.70 yıllık yuvasından çıkarılmıştıİspanya'daki konut krizinin sembolü haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen, Madrid’de 70 yıldır ikamet ettiği evin kirasını ödeyemez duruma gelmesinin ardından mahkeme kararıyla ve polis zoruyla tahliye edilmişti. Bu olayın ardından Kiracılar Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla 26 Eylül'de Madrid'de geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.Gösterilerin ardından kentin en turistik ve işlek noktalarından Sol Meydanı'nda yaklaşık 100 çadırla kamp kuran kalabalık gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Madrid'de önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle meydandaki kampın yarından itibaren sonlandırılması, ancak protesto eylemlerinin farklı formatlarda kararlılıkla sürdürülmesi öngörülüyor.Sanchez'den 'kararname' açıklamasıSokaklardaki baskı ve artan tepkiler üzerine hükümetten kritik bir hamle gecikmedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada, yarın (29 Eylül Salı) gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasını engelleyecek ve konut krizine kalıcı çözümler içerecek bir kararname yayımlayacaklarını duyurdu."Konut kararnamesini salı günü çıkarabilmek için zamana karşı yarışıyoruz" diyen Sanchez, geçmişte benzer konut tasarılarına Mecliste ret oyu veren muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilere yüklendi. Sanchez, "Tekerleğe çomak sokmaktan başka bir şey yapmadılar" diyerek eleştirdiği muhalefetten, bu kez krizin çözümü için tasarıya destek vermelerini istedi.
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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, bakanlar kurulu
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, bakanlar kurulu

İspanya'da konut krizi: 87 yaşındaki kadının tahliyesiyle başlayan çadır eylemi sürüyor, Sanchez'den açıklama

15:38 28.09.2026 (güncellendi: 15:39 28.09.2026)
© Burak Akbulutİspanyollar, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'de kurdukları çadır eylemini sürdürüyor
İspanyollar, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'de kurdukları çadır eylemini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Burak Akbulut
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İspanya'da derinleşen konut krizi ve fahiş kira artışları halkı sokağa döktü. Madrid'in simge noktalarından Sol Meydanı'nda çadır kurarak kamp başlatan eylemciler barınma hakkı talep ederken, İspanya Başbakanı Sanchez'den tahliyeleri durduracak acil kararname müjdesi geldi.
İspanya’da merkezi ve özerk hükümetlerden konut krizine çözüm talep eden binlerce kişi, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda başlattıkları çadır eylemine devam ediyor. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran protestolar, 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi.

70 yıllık yuvasından çıkarılmıştı

İspanya'daki konut krizinin sembolü haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen, Madrid’de 70 yıldır ikamet ettiği evin kirasını ödeyemez duruma gelmesinin ardından mahkeme kararıyla ve polis zoruyla tahliye edilmişti.
© Burak Akbulutİspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi.
İspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
İspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen’in 23 Eylül'de polis zoruyla evinden tahliye edilmesiyle fitillendi.
© Burak Akbulut
Bu olayın ardından Kiracılar Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla 26 Eylül'de Madrid'de geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.
Gösterilerin ardından kentin en turistik ve işlek noktalarından Sol Meydanı'nda yaklaşık 100 çadırla kamp kuran kalabalık gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Madrid'de önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle meydandaki kampın yarından itibaren sonlandırılması, ancak protesto eylemlerinin farklı formatlarda kararlılıkla sürdürülmesi öngörülüyor.

Sanchez'den 'kararname' açıklaması

Sokaklardaki baskı ve artan tepkiler üzerine hükümetten kritik bir hamle gecikmedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada, yarın (29 Eylül Salı) gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasını engelleyecek ve konut krizine kalıcı çözümler içerecek bir kararname yayımlayacaklarını duyurdu.
"Konut kararnamesini salı günü çıkarabilmek için zamana karşı yarışıyoruz" diyen Sanchez, geçmişte benzer konut tasarılarına Mecliste ret oyu veren muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilere yüklendi. Sanchez, "Tekerleğe çomak sokmaktan başka bir şey yapmadılar" diyerek eleştirdiği muhalefetten, bu kez krizin çözümü için tasarıya destek vermelerini istedi.
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