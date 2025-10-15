https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/iett-otobusu-duraga-girdi-4-kisi-yaralandi-1100211973.html

İETT otobüsü durağa girdi: 4 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 131 T numaralı hatta sefer yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce durağa sonra da önündeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, görgü tanıklarının iddiasına göre, otobüs şoförü bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi ve aracın hakimiyetini kaybetti. Ekol TV'nin haberine göre, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde İETT otobüsü önce durağa daldı. Duramayan araç diğer arabalara çarptı. Kazada otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralandı. Otobüste bulunan ve olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydeden gazeteci Betül Yiğit de yaşananları aktardı. Yiğit, "Otobüs şoförü motosiklet sürücüsüne sinirlendiği için önce kaldırıma çıktı sonra da durağa daldı, herkesi biçti. Yaralılar var, aynı zamanda otobüs şoförü kaza sonrası baygınlık geçirdi" ifadelerini kullandı.

i̇ett, çekmeköy, kaza, trafik kazası