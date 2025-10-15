Türkiye
İETT otobüsü durağa girdi: 4 kişi yaralandı
İETT otobüsü durağa girdi: 4 kişi yaralandı
İstanbul Çekmeköy'de bir İETT otobüsü önce durağa sonra araçlara çarptı. İddiaya göre otobüs şoförünün bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi ve direksiyon... 15.10.2025
2025-10-15T16:43+0300
2025-10-15T16:43+0300
türki̇ye
i̇ett
çekmeköy
kaza
trafik kazası
İstanbul Çekmeköy'de 131 T numaralı hatta sefer yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce durağa sonra da önündeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, görgü tanıklarının iddiasına göre, otobüs şoförü bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi ve aracın hakimiyetini kaybetti. Ekol TV'nin haberine göre, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde İETT otobüsü önce durağa daldı. Duramayan araç diğer arabalara çarptı. Kazada otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralandı. Otobüste bulunan ve olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydeden gazeteci Betül Yiğit de yaşananları aktardı. Yiğit, "Otobüs şoförü motosiklet sürücüsüne sinirlendiği için önce kaldırıma çıktı sonra da durağa daldı, herkesi biçti. Yaralılar var, aynı zamanda otobüs şoförü kaza sonrası baygınlık geçirdi" ifadelerini kullandı.
i̇ett, çekmeköy, kaza, trafik kazası
i̇ett, çekmeköy, kaza, trafik kazası

16:43 15.10.2025
İstanbul Çekmeköy'de bir İETT otobüsü önce durağa sonra araçlara çarptı. İddiaya göre otobüs şoförünün bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Çekmeköy'de 131 T numaralı hatta sefer yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce durağa sonra da önündeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, görgü tanıklarının iddiasına göre, otobüs şoförü bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi ve aracın hakimiyetini kaybetti.
Ekol TV'nin haberine göre, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde İETT otobüsü önce durağa daldı. Duramayan araç diğer arabalara çarptı. Kazada otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralandı. Otobüste bulunan ve olay sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydeden gazeteci Betül Yiğit de yaşananları aktardı. Yiğit, "Otobüs şoförü motosiklet sürücüsüne sinirlendiği için önce kaldırıma çıktı sonra da durağa daldı, herkesi biçti. Yaralılar var, aynı zamanda otobüs şoförü kaza sonrası baygınlık geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
TÜRKİYE
Muş'ta öğrenci servisiyle tren çarpıştı: 17 öğrenci yaralı
Dün, 14:05
