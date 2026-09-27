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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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kaşif kozinoğlu
adli tıp raporu
adli tıp kurumu
adli kontrol şartıyla serbest
adli işlem
ölüm nedeni
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 12 gün sonra yurt dışından dönen eski adli tıp doktoru Turgay Tamer'in eşi Marina Tamer'in, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde bulduğu belirtildi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TRT Haber'e göre, polisin ilk incelemesinde şüpheli olarak değerlendirilen Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Turgay Tamer'in daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html
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kaşif kozinoğlu, adli tıp raporu, adli tıp kurumu, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, ölüm nedeni
kaşif kozinoğlu, adli tıp raporu, adli tıp kurumu, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, ölüm nedeni

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu

18:15 27.09.2026 (güncellendi: 19:04 27.09.2026)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 12 gün sonra yurt dışından dönen eski adli tıp doktoru Turgay Tamer'in eşi Marina Tamer'in, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde bulduğu belirtildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TRT Haber'e göre, polisin ilk incelemesinde şüpheli olarak değerlendirilen Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Turgay Tamer'in daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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