https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-eski-adli-tip-doktoru-evinde-olu-bulundu-1109074202.html

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski adli tıp doktoru evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T18:15+0300

2026-09-27T18:15+0300

2026-09-27T19:04+0300

türki̇ye

kaşif kozinoğlu

adli tıp raporu

adli tıp kurumu

adli kontrol şartıyla serbest

adli işlem

ölüm nedeni

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 12 gün sonra yurt dışından dönen eski adli tıp doktoru Turgay Tamer'in eşi Marina Tamer'in, eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz halde bulduğu belirtildi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TRT Haber'e göre, polisin ilk incelemesinde şüpheli olarak değerlendirilen Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Turgay Tamer'in daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisi-pusu-dizisinde-kazim-kasifoglu-karakterini-canlandiran-sedat-savtak-ifade-verecek-1108912237.html

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Sputnik Türkiye

kaşif kozinoğlu, adli tıp raporu, adli tıp kurumu, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, ölüm nedeni