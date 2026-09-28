https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kongoda-ebola-salgini-buyuyor-vaka-sayisi-8-bini-asti-1109101161.html

Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı

Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgında... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T16:03+0300

2026-09-28T16:03+0300

2026-09-28T16:03+0300

sağlik

ebola

demokratik kongo cumhuriyeti

salgın

ölüm

vaka

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Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) farklı bölgelerinde yayılmayı sürdürürken bazı eyaletlerde vaka sayılarında düşüş görülüyor. KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olurken, vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/5-yasindaki-cocuk-dis-tedavisinin-ardindan-hayatini-kaybetti-1109045793.html

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ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, salgın, ölüm, vaka