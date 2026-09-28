https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kongoda-ebola-salgini-buyuyor-vaka-sayisi-8-bini-asti-1109101161.html
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgında... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T16:03+0300
2026-09-28T16:03+0300
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sağlik
ebola
demokratik kongo cumhuriyeti
salgın
ölüm
vaka
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Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) farklı bölgelerinde yayılmayı sürdürürken bazı eyaletlerde vaka sayılarında düşüş görülüyor. KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olurken, vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/5-yasindaki-cocuk-dis-tedavisinin-ardindan-hayatini-kaybetti-1109045793.html
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ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, salgın, ölüm, vaka
ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, salgın, ölüm, vaka
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgında ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.
Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) farklı bölgelerinde yayılmayı sürdürürken bazı eyaletlerde vaka sayılarında düşüş görülüyor.
KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olurken, vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.
Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.
Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.
Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.