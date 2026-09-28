Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kongoda-ebola-salgini-buyuyor-vaka-sayisi-8-bini-asti-1109101161.html
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgında... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T16:03+0300
2026-09-28T16:03+0300
sağlik
ebola
demokratik kongo cumhuriyeti
salgın
ölüm
vaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_3cb26531439ce11758a50517f9b68b88.jpg
Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) farklı bölgelerinde yayılmayı sürdürürken bazı eyaletlerde vaka sayılarında düşüş görülüyor. KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olurken, vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/5-yasindaki-cocuk-dis-tedavisinin-ardindan-hayatini-kaybetti-1109045793.html
demokratik kongo cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f6230054918c476f2da204f3300acb9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, salgın, ölüm, vaka
ebola, demokratik kongo cumhuriyeti, salgın, ölüm, vaka

Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı 8 bini aştı

16:03 28.09.2026
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereDemokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi güvenlik önlemleriyle defnedildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi güvenlik önlemleriyle defnedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
Abone ol
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgında ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.
Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) farklı bölgelerinde yayılmayı sürdürürken bazı eyaletlerde vaka sayılarında düşüş görülüyor.
KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olurken, vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.
Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.
Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.
Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.
diş tedavisi temsili fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
SAĞLIK
5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti
25 Eylül, 16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала