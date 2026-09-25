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5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti
5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Muğla'da 5 yaşındaki kız çocuğu diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:00+0300
2026-09-25T16:00+0300
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dişçi
diş hekimi
diş tedavisi
çocuk
hayatını kaybetti
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Muğla Fethiye'de 5 yaşındaki Hatice Serra K., isimli çocuk diş tedavisinin ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir anda fenalaştı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıEmre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle evine dönen çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı. Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hatice Serra K'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/sosyal-medya-fenomeni-meric-keskinin-aci-gunu-abisi-inanc-keskin-hayatini-kaybetti-1108898583.html
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dişçi, diş hekimi, diş tedavisi, çocuk, hayatını kaybetti
dişçi, diş hekimi, diş tedavisi, çocuk, hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti

16:00 25.09.2026
diş tedavisi temsili fotoğraf
diş tedavisi temsili fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Muğla'da 5 yaşındaki kız çocuğu diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla Fethiye'de 5 yaşındaki Hatice Serra K., isimli çocuk diş tedavisinin ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir anda fenalaştı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Emre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle evine dönen çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı. Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hatice Serra K'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
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