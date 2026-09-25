https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/5-yasindaki-cocuk-dis-tedavisinin-ardindan-hayatini-kaybetti-1109045793.html

5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuk diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muğla'da 5 yaşındaki kız çocuğu diş tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T16:00+0300

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sağlik

dişçi

diş hekimi

diş tedavisi

çocuk

hayatını kaybetti

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Muğla Fethiye'de 5 yaşındaki Hatice Serra K., isimli çocuk diş tedavisinin ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir anda fenalaştı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıEmre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle evine dönen çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı. Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hatice Serra K'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

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Sputnik Türkiye

dişçi, diş hekimi, diş tedavisi, çocuk, hayatını kaybetti