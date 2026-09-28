Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/komedyen-deniz-goktas-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-savcilik-tahliye-istedi-1109097131.html
Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı: Savcılık tahliye istedi
Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı: Savcılık tahliye istedi
Sputnik Türkiye
Komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık, Göktaş'ın tüm suçlardan cezalandırmasını ve tahliyesini talep etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T13:22+0300
2026-09-28T13:22+0300
türki̇ye
deniz göktaş
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106853505_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5d5dec2221bf616a7fd44f64baddb201.jpg
Komedyen Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Göktaş hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, savcılık Göktaş'ın tüm suçlamalardan ceza almasını isteyerek tahliyesini talep etti.12 yıla kadar hapsi isteniyorGöktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106853505_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3be71b7d390ca45d1677c7a01732ea63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deniz göktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
deniz göktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı: Savcılık tahliye istedi

13:22 28.09.2026
deniz göktaş
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
Abone ol
Komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık, Göktaş'ın tüm suçlardan cezalandırmasını ve tahliyesini talep etti.
Komedyen Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Göktaş hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, savcılık Göktaş'ın tüm suçlamalardan ceza almasını isteyerek tahliyesini talep etti.

12 yıla kadar hapsi isteniyor

Göktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanmıştı.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı: İlk duruşma tarihi de belli oldu
4 Eylül, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала