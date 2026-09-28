https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/komedyen-deniz-goktas-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-savcilik-tahliye-istedi-1109097131.html

Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı: Savcılık tahliye istedi

Komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı: Savcılık tahliye istedi

Sputnik Türkiye

Komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık, Göktaş'ın tüm suçlardan cezalandırmasını ve tahliyesini talep etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T13:22+0300

2026-09-28T13:22+0300

2026-09-28T13:22+0300

türki̇ye

deniz göktaş

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Komedyen Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Göktaş hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, savcılık Göktaş'ın tüm suçlamalardan ceza almasını isteyerek tahliyesini talep etti.12 yıla kadar hapsi isteniyorGöktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html

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deniz göktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı