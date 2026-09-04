https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html
Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
Sputnik Türkiye
Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T13:15+0300
2026-09-04T13:15+0300
2026-09-04T13:45+0300
türki̇ye
deniz göktaş
soruşturma
iddianame
cumhurbaşkanına hakaret
hapis
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Kaç yıl hapis isteniyor?Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Suçlamalar neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.Ne olmuştu?Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/komedyen-deniz-goktas-tekrar-tutuklandi-1108386915.html
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deniz göktaş, soruşturma, iddianame, cumhurbaşkanına hakaret, hapis
deniz göktaş, soruşturma, iddianame, cumhurbaşkanına hakaret, hapis
Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı
13:15 04.09.2026 (güncellendi: 13:45 04.09.2026)
Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.