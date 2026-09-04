https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/komedyen-deniz-goktas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1108499788.html

Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

Sputnik Türkiye

Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:15+0300

2026-09-04T13:15+0300

2026-09-04T13:45+0300

türki̇ye

deniz göktaş

soruşturma

iddianame

cumhurbaşkanına hakaret

hapis

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Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Kaç yıl hapis isteniyor?Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Suçlamalar neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.Ne olmuştu?Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/komedyen-deniz-goktas-tekrar-tutuklandi-1108386915.html

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deniz göktaş, soruşturma, iddianame, cumhurbaşkanına hakaret, hapis