https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/egmden-polislerin-is-birakacagi-iddialarina-aciklama-1109078800.html

EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama

EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren bir açıklama yaptı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T00:29+0300

2026-09-28T00:29+0300

2026-09-28T00:29+0300

türki̇ye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

iş bırakma eylemi

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, iş bırakma eylemi