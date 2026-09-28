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EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama
EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren bir açıklama yaptı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
iş bırakma eylemi
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/yahsihan-belediyesine-yonelik-4-ilde-yolsuzluk-operasyonu-35-supheli-adliyede-1109077646.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, iş bırakma eylemi
emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, iş bırakma eylemi

EGM'den 'polislerin iş bırakacağı' iddialarına açıklama

00:29 28.09.2026
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren bir açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan 'polislerin iş bırakacağı' yönündeki iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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