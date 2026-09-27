https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/istanbula-beklenen-yagis-geldi-bazi-ev-ve-is-yerini-su-basti-1109077331.html

İstanbul'a beklenen yağış geldi: Bazı ev ve iş yerini su bastı

İstanbul'a beklenen yağış geldi: Bazı ev ve iş yerini su bastı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden oldu. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T21:47+0300

2026-09-27T21:47+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkili olan sağanak, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi. Sultangazi'de bir iş yerini, bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/meteorolojiden-saat-uyarisi-istanbul-dahil-14-ile-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1109067583.html

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i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yağmur, yağmur suyu