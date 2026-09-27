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İstanbul'a beklenen yağış geldi: Bazı ev ve iş yerini su bastı
İstanbul'a beklenen yağış geldi: Bazı ev ve iş yerini su bastı
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İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden oldu. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkili olan sağanak, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi. Sultangazi'de bir iş yerini, bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/meteorolojiden-saat-uyarisi-istanbul-dahil-14-ile-sari-kod-verildi-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1109067583.html
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i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yağmur, yağmur suyu
i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), yağmur, yağmur suyu

İstanbul'a beklenen yağış geldi: Bazı ev ve iş yerini su bastı

21:47 27.09.2026
© AA / Beyza Cömertİstanbul'a yağmur yağdı
İstanbul'a yağmur yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Beyza Cömert
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İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkili olan sağanak, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.
D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi.
Sultangazi'de bir iş yerini, bazı mahallelerde ise evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
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Meteoroloji’den saat uyarısı: İstanbul dahil 14 ile sarı kod verildi, kuvvetli yağış bekleniyor
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