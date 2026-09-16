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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/toki-405-arsayi-satisa-cikariyor-fiyatlar-255-bin-liradan-basliyor-1108801912.html
TOKİ 405 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor
TOKİ 405 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor
Sputnik Türkiye
TOKİ, 47 ilde bulunan 405 arsayı 29-30 Eylül 2026’da açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 255 bin liradan başladığı satışta bazı arsalar için yüzde 25... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T10:53+0300
2026-09-16T10:53+0300
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmada arsaların fiyatları 255 bin liradan başlayacak.Satışa sunulan taşınmazların bir bölümünde alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı sağlanacak. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.Konut, ticaret, turizm ve tarım arsaları satıştaAçık artırmaya çıkarılacak taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunuyor.Peşin ödemede yüzde 15 indirimPeşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa sunulan 405 arsanın toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.47 ilde 405 arsa satışa çıkacakTOKİ’nin açık artırmayla satışa çıkaracağı arsalar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunuyor.TOKİ arsa açık artırması ne zaman?Açık artırmalar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30’da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.
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toki̇, arsa, adana, adıyaman, toplu konut i̇daresi başkanlığı, batman
toki̇, arsa, adana, adıyaman, toplu konut i̇daresi başkanlığı, batman

TOKİ 405 arsayı satışa çıkarıyor: Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor

10:53 16.09.2026
© AAArsa satış
Arsa satış - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA
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TOKİ, 47 ilde bulunan 405 arsayı 29-30 Eylül 2026’da açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 255 bin liradan başladığı satışta bazı arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde bulunan 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmada arsaların fiyatları 255 bin liradan başlayacak.
Satışa sunulan taşınmazların bir bölümünde alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı sağlanacak. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Konut, ticaret, turizm ve tarım arsaları satışta

Açık artırmaya çıkarılacak taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunuyor.

Peşin ödemede yüzde 15 indirim

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa sunulan 405 arsanın toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.

47 ilde 405 arsa satışa çıkacak

TOKİ’nin açık artırmayla satışa çıkaracağı arsalar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunuyor.

TOKİ arsa açık artırması ne zaman?

Açık artırmalar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30’da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.
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