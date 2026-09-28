https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/iran-abdnin-havacilik-yaptirimlarina-karsi-bm-ve-laheye-basvurdu-1109100971.html

İran, ABD'nin havacılık yaptırımlarına karşı BM ve Lahey'e başvurdu

İran, ABD'nin havacılık yaptırımlarına karşı BM ve Lahey'e başvurdu

Sputnik Türkiye

İran, ABD'nin havacılık sektörüne yönelik uyguladığı ve ülkede uçuşların iptal edilmesine yol açan yaptırımları Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.

2026-09-28T16:00+0300

2026-09-28T16:00+0300

2026-09-28T16:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

uluslararası sivil havacılık örgütü

lahey

scott bessent

haberler

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İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ebuzer Şirudi, resmi ajans IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan yönetimi tarafından getirilen yasadışı kısıtlamalara karşı havacılık endüstrisinin meşru haklarını savunmak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) resmi bir protesto sunduk" dedi. Şirudi, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na da şikayette bulunduklarını belirtti.Ne olmuştu?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-abd-israil-saldirirsa-cepe-hint-okyanusu-ve-diger-yerlere-yayilabilir-1109003469.html

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