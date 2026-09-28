https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/iran-abdnin-havacilik-yaptirimlarina-karsi-bm-ve-laheye-basvurdu-1109100971.html
İran, ABD'nin havacılık yaptırımlarına karşı BM ve Lahey'e başvurdu
İran, ABD'nin havacılık yaptırımlarına karşı BM ve Lahey'e başvurdu
Sputnik Türkiye
İran, ABD'nin havacılık sektörüne yönelik uyguladığı ve ülkede uçuşların iptal edilmesine yol açan yaptırımları Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.
2026-09-28T16:00+0300
2026-09-28T16:00+0300
2026-09-28T16:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
uluslararası sivil havacılık örgütü
lahey
scott bessent
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İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ebuzer Şirudi, resmi ajans IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan yönetimi tarafından getirilen yasadışı kısıtlamalara karşı havacılık endüstrisinin meşru haklarını savunmak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) resmi bir protesto sunduk" dedi. Şirudi, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na da şikayette bulunduklarını belirtti.Ne olmuştu?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-abd-israil-saldirirsa-cepe-hint-okyanusu-ve-diger-yerlere-yayilabilir-1109003469.html
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i̇ran, abd, uluslararası sivil havacılık örgütü, lahey, scott bessent, haberler
i̇ran, abd, uluslararası sivil havacılık örgütü, lahey, scott bessent, haberler
İran, ABD'nin havacılık yaptırımlarına karşı BM ve Lahey'e başvurdu
İran, ABD'nin havacılık sektörüne yönelik uyguladığı ve ülkede uçuşların iptal edilmesine yol açan yaptırımları Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ebuzer Şirudi, resmi ajans IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan yönetimi tarafından getirilen yasadışı kısıtlamalara karşı havacılık endüstrisinin meşru haklarını savunmak amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) resmi bir protesto sunduk" dedi. Şirudi, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na da şikayette bulunduklarını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.
Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.
Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.