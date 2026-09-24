https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-abd-israil-saldirirsa-cepe-hint-okyanusu-ve-diger-yerlere-yayilabilir-1109003469.html

Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir

Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir

Sputnik Türkiye

Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.

2026-09-24T13:35+0300

2026-09-24T13:35+0300

2026-09-24T13:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

haberler

ortadoğu

yahya rahim safevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg

İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır" ifadelerini kullandı.Safevi, savaşın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, ekledi: 'Bir daha asla eskisi gibi olmayacak'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" diyen Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.İran havayolu şirketlerinin BAE seferleri iptalÖte yandan İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.​​​​​​​ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranin-matematiksel-formulu-bogazlar-taylor-kurali-ne-anlama-geliyor-ekonomist-atabay-yorumladi-1108963389.html

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, yahya rahim safevi