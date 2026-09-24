Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-abd-israil-saldirirsa-cepe-hint-okyanusu-ve-diger-yerlere-yayilabilir-1109003469.html
Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir
Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir
Sputnik Türkiye
Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.
2026-09-24T13:35+0300
2026-09-24T13:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇srail
hürmüz boğazı
haberler
ortadoğu
yahya rahim safevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3f415e88de5eff5127431f207e2f14e5.jpg
İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır" ifadelerini kullandı.Safevi, savaşın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, ekledi: 'Bir daha asla eskisi gibi olmayacak'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" diyen Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.İran havayolu şirketlerinin BAE seferleri iptalÖte yandan İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.​​​​​​​ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranin-matematiksel-formulu-bogazlar-taylor-kurali-ne-anlama-geliyor-ekonomist-atabay-yorumladi-1108963389.html
abd
i̇srail
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106109387_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4debf6955a928f50bb6c274183e6e52f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, yahya rahim safevi
abd, i̇srail, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, yahya rahim safevi

Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir

13:35 24.09.2026 (güncellendi: 13:51 24.09.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.
İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.
ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır" ifadelerini kullandı.
Safevi, savaşın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, ekledi:

Muhtemel bir savaşta bu cephenin daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya diğer yerlere yayılması mümkün.

'Bir daha asla eskisi gibi olmayacak'

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" diyen Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.

İran havayolu şirketlerinin BAE seferleri iptal

Öte yandan İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.​​​​​​​
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.
ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.
İran-ABD savaşı ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
EKONOMİ
İran'ın matematiksel formülü 'Boğazlar Taylor Kuralı' ne anlama geliyor? Ekonomist Atabay yorumladı
Dün, 13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала