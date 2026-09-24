https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-abd-israil-saldirirsa-cepe-hint-okyanusu-ve-diger-yerlere-yayilabilir-1109003469.html
Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir
Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir
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Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.
2026-09-24T13:35+0300
2026-09-24T13:35+0300
2026-09-24T13:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇srail
hürmüz boğazı
haberler
ortadoğu
yahya rahim safevi
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İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır" ifadelerini kullandı.Safevi, savaşın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, ekledi: 'Bir daha asla eskisi gibi olmayacak'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" diyen Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.İran havayolu şirketlerinin BAE seferleri iptalÖte yandan İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranin-matematiksel-formulu-bogazlar-taylor-kurali-ne-anlama-geliyor-ekonomist-atabay-yorumladi-1108963389.html
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abd, i̇srail, hürmüz boğazı, haberler, ortadoğu, yahya rahim safevi
Hamaney'in danışmanı: ABD-İsrail saldırırsa cephe Hint Okyanusu ve diğer yerlere yayılabilir
13:35 24.09.2026 (güncellendi: 13:51 24.09.2026)
İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.
İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.
ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır" ifadelerini kullandı.
Safevi, savaşın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, ekledi:
Muhtemel bir savaşta bu cephenin daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya diğer yerlere yayılması mümkün.
'Bir daha asla eskisi gibi olmayacak'
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" diyen Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.
İran havayolu şirketlerinin BAE seferleri iptal
Öte yandan İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.
ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.