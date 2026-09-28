https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-motorin-fiyati-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-cikti-dunyada-son-durum-1109095918.html
İngiltere'de motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı: Dünyada son durum
İngiltere'de motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı: Dünyada son durum
Sputnik Türkiye
İngiltere’de motorin (dizel) fiyatı litrede 199.18 peniye(yaklaşık 128.5 lira) yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
2026-09-28T12:56+0300
2026-09-28T12:56+0300
2026-09-28T12:58+0300
ekonomi̇
dizel
motorin
i̇ngiltere
dünya
fiyatlar
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ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaları, bölgedeki toptan petrol üretimini ve taşımacılığını ciddi şekilde aksattı. Bu durum, petrolden üretilen yakıtların fiyatlarını hızla yukarı çekti. Birleşik Krallık motoring örgütü RAC, motorin fiyatlarının “keşfedilmemiş bir bölgeye” girdiğini ve İngiltere’nin uzak coğrafyalardaki olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.RAC politika başkanı Simon Williams, rekorun sadece sürücüler için değil, motorinle çalışan kamyon ve van’lara bağımlı tüm mal ve hizmetler için de acı anlamına geldiğini söyledi. "Bu artan maliyetler kesinlikle tüketicilere yansıtılacak" diyen Williams, pompada fiyatların düşmesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca kalıcı şekilde gerilemesi gerektiğini vurguladı.Dünya genelinde son durum ne? Ortadoğu’daki gerilim, küresel petrol piyasalarında da benzer baskı yaratıyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede dizel ve benzin maliyetlerini yukarı çekiyor.Geçen hafta Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de dizelin ulusal ortalama fiyatı 6.05 dolara yükseldi. Fiyat, bir hafta önce 5.85 dolar, bir yıl önce ise yaklaşık 3.70 dolar seviyesindeydi. Böylece dizel fiyatı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 63 arttı. Fiyat artışının en sert hissedildiği San Francisco'da ortalama 8.29 dolar olarak kaydeldi.Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı ortalama 93 TL ile 98 TL arasında değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akaryakit-fiyatlari-degisti-5-tl-indirim-gelen-motorine-simdi-de-255-tl-zam-geldi-1109024020.html
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dizel, motorin, i̇ngiltere, dünya, fiyatlar, türkiye
dizel, motorin, i̇ngiltere, dünya, fiyatlar, türkiye
İngiltere'de motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı: Dünyada son durum
12:56 28.09.2026 (güncellendi: 12:58 28.09.2026)
İngiltere’de motorin fiyatı litrede 199.18 peniye(yaklaşık 128.5 lira) yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Otomotiv örgütü RAC’ın verilerine göre benzin fiyatı da yükselişini sürdürüyor ve şu anda litrede 174.13 peni seviyesinde.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaları, bölgedeki toptan petrol üretimini ve taşımacılığını ciddi şekilde aksattı. Bu durum, petrolden üretilen yakıtların fiyatlarını hızla yukarı çekti. Birleşik Krallık motoring örgütü RAC, motorin fiyatlarının “keşfedilmemiş bir bölgeye” girdiğini ve İngiltere’nin uzak coğrafyalardaki olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.
Önceki rekor, Haziran 2022'de litrede 199.09 peni olarak kaydedilmişti. Yeni zirve, ortalama bir aile
arabasını motorinle doldurmanın maliyetini 110 sterline çıkardı. Bu rakam, çatışmanın başladığı döneme göre 31 sterlin (28 Eylül 2026 döviz kuruyla yaklaşık 2 bin 15 lira)
daha yüksek.
RAC politika başkanı Simon Williams, rekorun sadece sürücüler için değil, motorinle çalışan kamyon ve van’lara bağımlı tüm mal ve hizmetler için de acı anlamına geldiğini söyledi. "Bu artan maliyetler kesinlikle tüketicilere yansıtılacak" diyen Williams, pompada fiyatların düşmesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca kalıcı şekilde gerilemesi gerektiğini vurguladı.
Dünya genelinde son durum ne?
Ortadoğu’daki gerilim, küresel petrol piyasalarında da benzer baskı yaratıyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede dizel ve benzin maliyetlerini yukarı çekiyor.
Geçen hafta Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de dizelin ulusal ortalama fiyatı 6.05 dolara yükseldi. Fiyat, bir hafta önce 5.85 dolar, bir yıl önce ise yaklaşık 3.70 dolar seviyesindeydi. Böylece dizel fiyatı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 63 arttı. Fiyat artışının en sert hissedildiği San Francisco'da ortalama 8.29 dolar olarak kaydeldi.
Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı ortalama 93 TL ile 98 TL arasında değişiyor.