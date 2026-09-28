https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-motorin-fiyati-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-cikti-dunyada-son-durum-1109095918.html

İngiltere'de motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı: Dünyada son durum

İngiltere'de motorin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı: Dünyada son durum

Sputnik Türkiye

İngiltere’de motorin (dizel) fiyatı litrede 199.18 peniye(yaklaşık 128.5 lira) yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

2026-09-28T12:56+0300

2026-09-28T12:56+0300

2026-09-28T12:58+0300

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ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmaları, bölgedeki toptan petrol üretimini ve taşımacılığını ciddi şekilde aksattı. Bu durum, petrolden üretilen yakıtların fiyatlarını hızla yukarı çekti. Birleşik Krallık motoring örgütü RAC, motorin fiyatlarının “keşfedilmemiş bir bölgeye” girdiğini ve İngiltere’nin uzak coğrafyalardaki olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.RAC politika başkanı Simon Williams, rekorun sadece sürücüler için değil, motorinle çalışan kamyon ve van’lara bağımlı tüm mal ve hizmetler için de acı anlamına geldiğini söyledi. "Bu artan maliyetler kesinlikle tüketicilere yansıtılacak" diyen Williams, pompada fiyatların düşmesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca kalıcı şekilde gerilemesi gerektiğini vurguladı.Dünya genelinde son durum ne? Ortadoğu’daki gerilim, küresel petrol piyasalarında da benzer baskı yaratıyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok ülkede dizel ve benzin maliyetlerini yukarı çekiyor.Geçen hafta Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre ABD'de dizelin ulusal ortalama fiyatı 6.05 dolara yükseldi. Fiyat, bir hafta önce 5.85 dolar, bir yıl önce ise yaklaşık 3.70 dolar seviyesindeydi. Böylece dizel fiyatı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 63 arttı. Fiyat artışının en sert hissedildiği San Francisco'da ortalama 8.29 dolar olarak kaydeldi.Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı ortalama 93 TL ile 98 TL arasında değişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akaryakit-fiyatlari-degisti-5-tl-indirim-gelen-motorine-simdi-de-255-tl-zam-geldi-1109024020.html

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