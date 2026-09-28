https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/hakan-fidan-bae-seferinde-korfezde-kritik-zirve-bugun-basliyor-1109079926.html

Hakan Fidan BAE seferinde: Körfez'de kritik zirve bugün başlıyor

Hakan Fidan BAE seferinde: Körfez'de kritik zirve bugün başlıyor

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da tansiyonun zirveye ulaştığı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslar için bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Masada Hürmüz... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T07:40+0300

2026-09-28T07:40+0300

2026-09-28T07:40+0300

dünya

hakan fidan

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/08/1107869845_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_d1d177adeec511a451827bd38c1d7447.jpg

Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği hassas bir dönemeçte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. En son 20 Mart tarihinde BAE'ye giden Bakan Fidan'ın bu ani ve stratejik ziyareti, Ankara-Abu Dabi hattındaki diplomatik trafiği en üst seviyeye taşıdı. Ziyaret kapsamında masadaki öncelikli maddeler; ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, Körfez bölgesindeki kırılgan gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliği ile Gazze ve Yemen gibi kriz noktaları olacak.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde, liderler düzeyinde kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikinci toplantısına ilişkin hazırlıklar masaya yatırılacak. Türkiye’nin, Körfez’deki çatışma ortamından ve savaştan en olumsuz etkilenen aktörlerden biri olan BAE ile tam dayanışma içinde olduğu bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.Küresel ticaretin şahdamarları masada: Hürmüz ve Babülmendep çıkmazıFidan’ın temaslarında en dikkat çekici noktalardan birini deniz yollarının güvenliği oluşturuyor. Dış müdahalelerin ihtilafları kronikleştirdiğine dikkat çekmesi beklenen Fidan, krizlerin çözümü için "bölgesel sahiplenme" ilkesinin altını çizecek. Özellikle enerji ve deniz ticaretinin geçiş noktası olan Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik için de vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu muhataplarına aktarılacak.Öte yandan Orta Doğu’nun genel istikrarı için barışa kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun kritik önemi bir kez daha gündeme taşınacak.Gazze'de i̇kinci aşama: Ateşkes ve barış kurulu mesaisiZiyaretin en sıcak gündemlerinden birini ise Filistin topraklarındaki insani kriz oluşturuyor. Bakan Fidan’ın, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesi için küresel toplumun tek ses olması gerektiğini dile getirmesi planlanıyor.Vakit kaybedilmeden Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, bölgede imar faaliyetlerinin ivedilikle başlaması ve insani yardımların hızlandırılması gerektiğini belirtecek olan Fidan; Türkiye ile BAE'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu mekanizmasının atacağı somut adımları da istişare edecek.19 milyar dolarlık ortaklık: Ekonomi ve strateji güçleniyorTürkiye ile BAE arasında 2023 yılında başlatılan stratejik ortaklık süreci, Ankara'da 16 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen ilk Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının ardından ivmesini artırarak koruyor. BAE, güncel veriler ışığında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi unvanını korurken aynı zamanda Ankara'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 19 milyar 346 milyon dolar seviyesine ulaşması, Abu Dabi’deki diplomatik temasların ardındaki güçlü ekonomik dinamiği de gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/arakci-iran-abd-ile-muzakerelere-de-yeni-bir-catismaya-da-hazir-1109078259.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, ortadoğu