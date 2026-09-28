https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/hakan-fidan-bae-seferinde-korfezde-kritik-zirve-bugun-basliyor-1109079926.html
Hakan Fidan BAE seferinde: Körfez'de kritik zirve bugün başlıyor
Hakan Fidan BAE seferinde: Körfez'de kritik zirve bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da tansiyonun zirveye ulaştığı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslar için bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Masada Hürmüz... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T07:40+0300
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dünya
hakan fidan
birleşik arap emirlikleri (bae)
gazze
ortadoğu
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Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği hassas bir dönemeçte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. En son 20 Mart tarihinde BAE'ye giden Bakan Fidan'ın bu ani ve stratejik ziyareti, Ankara-Abu Dabi hattındaki diplomatik trafiği en üst seviyeye taşıdı. Ziyaret kapsamında masadaki öncelikli maddeler; ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, Körfez bölgesindeki kırılgan gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliği ile Gazze ve Yemen gibi kriz noktaları olacak.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde, liderler düzeyinde kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikinci toplantısına ilişkin hazırlıklar masaya yatırılacak. Türkiye’nin, Körfez’deki çatışma ortamından ve savaştan en olumsuz etkilenen aktörlerden biri olan BAE ile tam dayanışma içinde olduğu bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.Küresel ticaretin şahdamarları masada: Hürmüz ve Babülmendep çıkmazıFidan’ın temaslarında en dikkat çekici noktalardan birini deniz yollarının güvenliği oluşturuyor. Dış müdahalelerin ihtilafları kronikleştirdiğine dikkat çekmesi beklenen Fidan, krizlerin çözümü için "bölgesel sahiplenme" ilkesinin altını çizecek. Özellikle enerji ve deniz ticaretinin geçiş noktası olan Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik için de vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu muhataplarına aktarılacak.Öte yandan Orta Doğu’nun genel istikrarı için barışa kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun kritik önemi bir kez daha gündeme taşınacak.Gazze'de i̇kinci aşama: Ateşkes ve barış kurulu mesaisiZiyaretin en sıcak gündemlerinden birini ise Filistin topraklarındaki insani kriz oluşturuyor. Bakan Fidan’ın, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesi için küresel toplumun tek ses olması gerektiğini dile getirmesi planlanıyor.Vakit kaybedilmeden Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, bölgede imar faaliyetlerinin ivedilikle başlaması ve insani yardımların hızlandırılması gerektiğini belirtecek olan Fidan; Türkiye ile BAE'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu mekanizmasının atacağı somut adımları da istişare edecek.19 milyar dolarlık ortaklık: Ekonomi ve strateji güçleniyorTürkiye ile BAE arasında 2023 yılında başlatılan stratejik ortaklık süreci, Ankara'da 16 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen ilk Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının ardından ivmesini artırarak koruyor. BAE, güncel veriler ışığında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi unvanını korurken aynı zamanda Ankara'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 19 milyar 346 milyon dolar seviyesine ulaşması, Abu Dabi’deki diplomatik temasların ardındaki güçlü ekonomik dinamiği de gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/arakci-iran-abd-ile-muzakerelere-de-yeni-bir-catismaya-da-hazir-1109078259.html
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hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, ortadoğu
hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze, ortadoğu
Hakan Fidan BAE seferinde: Körfez'de kritik zirve bugün başlıyor
Ortadoğu'da tansiyonun zirveye ulaştığı günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslar için bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Masada Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden Gazze'deki hassas dengelere ve iki ülke arasındaki dev stratejik iş birliklerine kadar bölgenin kaderini doğrudan etkileyecek hayati başlıklar yer alıyor.
Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği hassas bir dönemeçte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. En son 20 Mart tarihinde BAE'ye giden Bakan Fidan'ın bu ani ve stratejik ziyareti, Ankara-Abu Dabi hattındaki diplomatik trafiği en üst seviyeye taşıdı. Ziyaret kapsamında masadaki öncelikli maddeler; ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, Körfez bölgesindeki kırılgan gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliği ile Gazze ve Yemen gibi kriz noktaları olacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde, liderler düzeyinde kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikinci toplantısına ilişkin hazırlıklar masaya yatırılacak. Türkiye’nin, Körfez’deki çatışma ortamından ve savaştan en olumsuz etkilenen aktörlerden biri olan BAE ile tam dayanışma içinde olduğu bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.
Küresel ticaretin şahdamarları masada: Hürmüz ve Babülmendep çıkmazı
Fidan’ın temaslarında en dikkat çekici noktalardan birini deniz yollarının güvenliği oluşturuyor. Dış müdahalelerin ihtilafları kronikleştirdiğine dikkat çekmesi beklenen Fidan, krizlerin çözümü için "bölgesel sahiplenme" ilkesinin altını çizecek. Özellikle enerji ve deniz ticaretinin geçiş noktası olan Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik için de vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu muhataplarına aktarılacak.
Öte yandan Orta Doğu’nun genel istikrarı için barışa kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun kritik önemi bir kez daha gündeme taşınacak.
Gazze'de i̇kinci aşama: Ateşkes ve barış kurulu mesaisi
Ziyaretin en sıcak gündemlerinden birini ise Filistin topraklarındaki insani kriz oluşturuyor. Bakan Fidan’ın, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesi için küresel toplumun tek ses olması gerektiğini dile getirmesi planlanıyor.
Vakit kaybedilmeden Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, bölgede imar faaliyetlerinin ivedilikle başlaması ve insani yardımların hızlandırılması gerektiğini belirtecek olan Fidan; Türkiye ile BAE'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu mekanizmasının atacağı somut adımları da istişare edecek.
19 milyar dolarlık ortaklık: Ekonomi ve strateji güçleniyor
Türkiye ile BAE arasında 2023 yılında başlatılan stratejik ortaklık süreci, Ankara'da 16 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen ilk Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının ardından ivmesini artırarak koruyor. BAE, güncel veriler ışığında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi unvanını korurken aynı zamanda Ankara'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 19 milyar 346 milyon dolar seviyesine ulaşması, Abu Dabi’deki diplomatik temasların ardındaki güçlü ekonomik dinamiği de gözler önüne seriyor.