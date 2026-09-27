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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/arakci-iran-abd-ile-muzakerelere-de-yeni-bir-catismaya-da-hazir-1109078259.html
Arakçi: İran ABD ile müzakerelere de yeni bir çatışmaya da hazır
Arakçi: İran ABD ile müzakerelere de yeni bir çatışmaya da hazır
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu belirtti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T23:46+0300
2026-09-27T23:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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abd
abd
abbas arakçi
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte İran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu ifade etti.Arakçi, ABD'nin saldırganlığına yeniden başlaması halinde yaşanacak yeni bir askeri çatışmanın da tıpkı öncekiler gibi sonuçsuz kalacağını vurguladı.İranlı diplomat aynı zamanda, İran'ın çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya tamamen hazır olduğunun, ancak bunun tek şartının Washington'un İran'ın yedi maddelik planını kabul etmesi olduğunun altını çizdi.Arakçi daha önce, İran'ın arabulucular üzerinden Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini belirtmişti. Trump, İran'ın teklifini reddettiğini duyurmuştu.Arakçi ise Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifi konusunda ABD'den nihai bir yanıt beklediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arakci-hurmuz-bogazinin-yeniden-acilmasini-ongoren-yedi-gunluk-bir-plani-abdye-ilettik-1109055763.html
i̇ran
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i̇ran, abd, abd, abbas arakçi, i̇ran dışişleri bakanlığı, nbc news, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, abd, abbas arakçi, i̇ran dışişleri bakanlığı, nbc news, hürmüz boğazı

Arakçi: İran ABD ile müzakerelere de yeni bir çatışmaya da hazır

23:46 27.09.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte İran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu ifade etti.
Arakçi, ABD'nin saldırganlığına yeniden başlaması halinde yaşanacak yeni bir askeri çatışmanın da tıpkı öncekiler gibi sonuçsuz kalacağını vurguladı.
İranlı diplomat aynı zamanda, İran'ın çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya tamamen hazır olduğunun, ancak bunun tek şartının Washington'un İran'ın yedi maddelik planını kabul etmesi olduğunun altını çizdi.

Yeni bir saldırganlık dalgası başlaması durumunda buna tamamen hazırlıklıyız. ‘Kıyamet Günü’ savaşı olsa dahi her türlü saldırganlığa karşı koyabiliriz. Aynı zamanda diplomatik müzakerelere de hazırız. Karar Başkan (Donald) Trump'a aittir.

Arakçi daha önce, İran'ın arabulucular üzerinden Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini belirtmişti. Trump, İran'ın teklifini reddettiğini duyurmuştu.
Arakçi ise Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifi konusunda ABD'den nihai bir yanıt beklediğini açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettik
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