https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/arakci-iran-abd-ile-muzakerelere-de-yeni-bir-catismaya-da-hazir-1109078259.html

Arakçi: İran ABD ile müzakerelere de yeni bir çatışmaya da hazır

Arakçi: İran ABD ile müzakerelere de yeni bir çatışmaya da hazır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu belirtti. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T23:46+0300

2026-09-27T23:46+0300

2026-09-27T23:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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abd

abbas arakçi

i̇ran dışişleri bakanlığı

nbc news

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte İran'ın ABD ile hem müzakerelere hem de yeni bir askeri çatışmaya hazır olduğunu ifade etti.Arakçi, ABD'nin saldırganlığına yeniden başlaması halinde yaşanacak yeni bir askeri çatışmanın da tıpkı öncekiler gibi sonuçsuz kalacağını vurguladı.İranlı diplomat aynı zamanda, İran'ın çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya tamamen hazır olduğunun, ancak bunun tek şartının Washington'un İran'ın yedi maddelik planını kabul etmesi olduğunun altını çizdi.Arakçi daha önce, İran'ın arabulucular üzerinden Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük bir planı ABD'ye ilettiğini belirtmişti. Trump, İran'ın teklifini reddettiğini duyurmuştu.Arakçi ise Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklifi konusunda ABD'den nihai bir yanıt beklediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arakci-hurmuz-bogazinin-yeniden-acilmasini-ongoren-yedi-gunluk-bir-plani-abdye-ilettik-1109055763.html

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