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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-hakkinda-tutuklama-talebi-1109105005.html
Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Ergin, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T18:03+0300
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türki̇ye
gazeteci
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
operasyon
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Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya hesabından duyurmuştu.Gözaltına alınan Ergin, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ergin'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-evinden-gozaltina-alindi-1109080090.html
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gazeteci, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, operasyon
gazeteci, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, operasyon

Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi

18:03 28.09.2026 (güncellendi: 18:20 28.09.2026)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA
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Gazeteci Fatih Ergin, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Gözaltına alınan Ergin, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ergin'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
TÜRKİYE
Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı
07:49
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