https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-hakkinda-tutuklama-talebi-1109105005.html
Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Ergin, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T18:03+0300
2026-09-28T18:03+0300
2026-09-28T18:20+0300
türki̇ye
gazeteci
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
operasyon
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Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya hesabından duyurmuştu.Gözaltına alınan Ergin, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ergin'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-evinden-gozaltina-alindi-1109080090.html
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gazeteci, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, operasyon
gazeteci, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, operasyon
Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi
18:03 28.09.2026 (güncellendi: 18:20 28.09.2026)
Gazeteci Fatih Ergin, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Gözaltına alınan Ergin, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ergin'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.