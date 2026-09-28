https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-hakkinda-tutuklama-talebi-1109105005.html

Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Fatih Ergin hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Ergin, gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T18:03+0300

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türki̇ye

gazeteci

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

operasyon

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Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığını avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik sosyal medya hesabından duyurmuştu.Gözaltına alınan Ergin, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ergin'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-evinden-gozaltina-alindi-1109080090.html

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gazeteci, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, operasyon