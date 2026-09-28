https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-evinden-gozaltina-alindi-1109080090.html
Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Ergin, sabah saatlerinde ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun nedeni henüz gizemini korurken, haberi kamuoyuna... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T07:49+0300
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gözaltı
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Medya dünyasını sarsan sıcak gelişme sabah saatlerinde yaşandı. Gazeteci Fatih Ergin, evinde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan operasyon basın camiasında geniş yankı uyandırırken, işlemin hangi soruşturma kapsamında yürütüldüğüne ve gözaltı kararına gerekçe gösterilen iddialara ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ergin’in ikamet adresinde yapılan arama ve gözaltı işlemine dair ayrıntılar gizemini korurken, olayın perde arkası merak konusu oldu.Avukatından i̇lk açıklamaGözaltı haberini kamuoyuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, uygulanan yönteme sert tepki gösterdi. Müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve resmi bir davet durumunda adliyeye gidip ifadesini verebileceğini belirten Özçelik, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:"Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer."Gözaltına alınan Fatih Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin adli sürecin takip edildiği bildirildi.
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gözaltı, gözaltı kararı
Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Ergin, sabah saatlerinde ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun nedeni henüz gizemini korurken, haberi kamuoyuna duyuran avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik karara tepki gösterdi ve müvekkilinin çağrılması halinde ifadeye bizzat gidebilecek durumda olduğunu vurguladı.
Medya dünyasını sarsan sıcak gelişme sabah saatlerinde yaşandı. Gazeteci Fatih Ergin, evinde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan operasyon basın camiasında geniş yankı uyandırırken, işlemin hangi soruşturma kapsamında yürütüldüğüne ve gözaltı kararına gerekçe gösterilen iddialara ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ergin’in ikamet adresinde yapılan arama ve gözaltı işlemine dair ayrıntılar gizemini korurken, olayın perde arkası merak konusu oldu.
Avukatından i̇lk açıklama
Gözaltı haberini kamuoyuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, uygulanan yönteme sert tepki gösterdi. Müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve resmi bir davet durumunda adliyeye gidip ifadesini verebileceğini belirten Özçelik, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
"Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer."
Gözaltına alınan Fatih Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin adli sürecin takip edildiği bildirildi.