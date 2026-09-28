https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/gazeteci-fatih-ergin-evinden-gozaltina-alindi-1109080090.html

Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin evinden gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Ergin, sabah saatlerinde ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun nedeni henüz gizemini korurken, haberi kamuoyuna... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T07:49+0300

2026-09-28T07:49+0300

2026-09-28T07:49+0300

türki̇ye

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

Medya dünyasını sarsan sıcak gelişme sabah saatlerinde yaşandı. Gazeteci Fatih Ergin, evinde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan operasyon basın camiasında geniş yankı uyandırırken, işlemin hangi soruşturma kapsamında yürütüldüğüne ve gözaltı kararına gerekçe gösterilen iddialara ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ergin’in ikamet adresinde yapılan arama ve gözaltı işlemine dair ayrıntılar gizemini korurken, olayın perde arkası merak konusu oldu.Avukatından i̇lk açıklamaGözaltı haberini kamuoyuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, uygulanan yönteme sert tepki gösterdi. Müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve resmi bir davet durumunda adliyeye gidip ifadesini verebileceğini belirten Özçelik, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:"Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer."Gözaltına alınan Fatih Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin adli sürecin takip edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/meteorolojiden-19-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-ve-saganak-bu-hafta-boyunca-surecek-1109079450.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gözaltı, gözaltı kararı