https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fsb-ingilterenin-rus-gocmenleri-kullanma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1109086944.html

FSB: İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanma girişimleri başarısızlığa mahkum

FSB: İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanma girişimleri başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanarak Rusya Federasyonu’na yönelik başlattığı terör ve propaganda faaliyetlerini... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:48+0300

2026-09-28T10:48+0300

2026-09-28T10:52+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, Londra’nın Rusya’dan ayrılan vatandaşları Moskova’ya karşı kullanma girişimlerinin kararlılıkla boşa çıkarılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yayınlanan video kaydında konuşan bir FSB operasyon görevlisi, İngiltere’nin Rus göçmenler üzerinden Moskova’daki yönetimin yerini alabilecek alternatif bir güç merkezi illüzyonu yaratmaya çalıştığını ifade etti.FSB yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:‘İngiltere ile işbirliği yapanların isimleri tek tek biliniyor’Rus karşıt istihbaratının, İngiltere ile işbirliği yapan ve Rusya’nın yenilgisini isteyen kişileri yakından takip ettiğini vurgulayan yetkili, “Kaderini Londra’ya bağlayan ve Rusya’nın mağlubiyetini arzulayan şahıslar karşıt istihbaratımızca isim isim bilinmekte. Attıkları her adım izlenmekte ve akıbetleri şimdiden belli" değerlendirmesinde bulundu.Russian Democratic Society UK lideri hakkında arama kararıDiğer yandan FSB, İngiltere’de faaliyet gösteren Rus karşıtı ‘Russian Democratic Society UK’ (RDS) kuruluşunun lideri Ksenia Maksimova hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Açıklamada, RDS’nin İngiltere’deki göçmenleri çatısı altında topladığı; Maksimova’nın bu organizasyon üzerinden Kiev rejimi lehine finansman, ekipman ve lojistik destek sağladığı kaydedildi. Hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılan Maksimova’nın yönettiği derneğin, Rusya’da anayasal düzeni değiştirmeyi hedefleyen şahıslar için bir propaganda platformuna dönüştüğü vurgulandı.FSB açıklamasından öne çıkan başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html

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