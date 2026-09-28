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FSB: İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanma girişimleri başarısızlığa mahkum
FSB: İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanma girişimleri başarısızlığa mahkum
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanarak Rusya Federasyonu’na yönelik başlattığı terör ve propaganda faaliyetlerini... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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FSB’den yapılan açıklamada, Londra’nın Rusya’dan ayrılan vatandaşları Moskova’ya karşı kullanma girişimlerinin kararlılıkla boşa çıkarılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yayınlanan video kaydında konuşan bir FSB operasyon görevlisi, İngiltere’nin Rus göçmenler üzerinden Moskova’daki yönetimin yerini alabilecek alternatif bir güç merkezi illüzyonu yaratmaya çalıştığını ifade etti.FSB yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:‘İngiltere ile işbirliği yapanların isimleri tek tek biliniyor’Rus karşıt istihbaratının, İngiltere ile işbirliği yapan ve Rusya’nın yenilgisini isteyen kişileri yakından takip ettiğini vurgulayan yetkili, “Kaderini Londra’ya bağlayan ve Rusya’nın mağlubiyetini arzulayan şahıslar karşıt istihbaratımızca isim isim bilinmekte. Attıkları her adım izlenmekte ve akıbetleri şimdiden belli" değerlendirmesinde bulundu.Russian Democratic Society UK lideri hakkında arama kararıDiğer yandan FSB, İngiltere’de faaliyet gösteren Rus karşıtı ‘Russian Democratic Society UK’ (RDS) kuruluşunun lideri Ksenia Maksimova hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Açıklamada, RDS’nin İngiltere’deki göçmenleri çatısı altında topladığı; Maksimova’nın bu organizasyon üzerinden Kiev rejimi lehine finansman, ekipman ve lojistik destek sağladığı kaydedildi. Hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılan Maksimova’nın yönettiği derneğin, Rusya’da anayasal düzeni değiştirmeyi hedefleyen şahıslar için bir propaganda platformuna dönüştüğü vurgulandı.FSB açıklamasından öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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rusya, i̇ngiltere, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

FSB: İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanma girişimleri başarısızlığa mahkum

10:48 28.09.2026 (güncellendi: 10:52 28.09.2026)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rus göçmenleri kullanarak Rusya Federasyonu’na yönelik başlattığı terör ve propaganda faaliyetlerini engellemeye devam edeceğini belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, Londra’nın Rusya’dan ayrılan vatandaşları Moskova’ya karşı kullanma girişimlerinin kararlılıkla boşa çıkarılacağı bildirildi. Konuya ilişkin yayınlanan video kaydında konuşan bir FSB operasyon görevlisi, İngiltere’nin Rus göçmenler üzerinden Moskova’daki yönetimin yerini alabilecek alternatif bir güç merkezi illüzyonu yaratmaya çalıştığını ifade etti.
FSB yetkilisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İngilizlerin, 'demokratik alternatif' maskesi altında kukla örgütler kurarak bunları ülkemizin güvenliğine zarar verecek şekilde kullanma çabaları başarısızlığa mahkum. Londra, dış dünyaya Rus emigrasyonu bünyesinde alternatif bir güç odağının filizlendiği izlenimini vermek istiyor. 'Farklı bir Rusya' vitrini olarak sunulan bu yapılanma, gerçekte yalnızca İngiliz Kraliyetinin çıkarlarının bir yansımasından ibaret.”

‘İngiltere ile işbirliği yapanların isimleri tek tek biliniyor’

Rus karşıt istihbaratının, İngiltere ile işbirliği yapan ve Rusya’nın yenilgisini isteyen kişileri yakından takip ettiğini vurgulayan yetkili, “Kaderini Londra’ya bağlayan ve Rusya’nın mağlubiyetini arzulayan şahıslar karşıt istihbaratımızca isim isim bilinmekte. Attıkları her adım izlenmekte ve akıbetleri şimdiden belli" değerlendirmesinde bulundu.

Russian Democratic Society UK lideri hakkında arama kararı

Diğer yandan FSB, İngiltere’de faaliyet gösteren Rus karşıtı ‘Russian Democratic Society UK’ (RDS) kuruluşunun lideri Ksenia Maksimova hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, RDS’nin İngiltere’deki göçmenleri çatısı altında topladığı; Maksimova’nın bu organizasyon üzerinden Kiev rejimi lehine finansman, ekipman ve lojistik destek sağladığı kaydedildi. Hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılan Maksimova’nın yönettiği derneğin, Rusya’da anayasal düzeni değiştirmeyi hedefleyen şahıslar için bir propaganda platformuna dönüştüğü vurgulandı.
FSB açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Terörle mücadele kararlılığı: Londra’nın Rus göçmenleri terör faaliyetlerine dahil etme girişimleriyle kesintisiz mücadele edilecek.
Yabancı servis kontrolü: Yurt dışındaki sözde Rus muhalif oluşumların ve konsolidasyon çabalarının tamamen yabancı istihbarat servislerinin kontrolünde olduğu belirtildi.
‘Vlasovcular 2.0’ nitelemesi: Kiev tarafında yer alan Rus vatandaşları, 2. Dünya Savaşı'ndaki işbirlikçilere atıfla 'Vlasovcular 2.0' olarak tanımlandı.
İsim isim takip: İngiltere ile hareket eden tüm isimlerin kimliklerinin tespit edildiği ve adımlarının takip edildiği aktarıldı.
Tarihsel gönderme: Geçmişte Huruşçev döneminde Bandera destekçilerine uygulanan af hatasına kesinlikle düşülmeyeceği vurgulandı.
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