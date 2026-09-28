https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fransada-marie-le-penden-tarihi-zafer-ilani-cumhurbaskanligi-secimleri-icin-isaret-mi-1109104737.html

Fransa'da Marie Le Pen'den 'tarihi zafer' ilanı: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için işaret mi?

Fransa'da Marie Le Pen'den 'tarihi zafer' ilanı: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için işaret mi?

Sputnik Türkiye

Fransa'da Marine Le Pen, göç karşıtı partisi Ulusal Birlik (RN) ve müttefiklerinin hafta sonu düzenlenen kısmi Senato seçimlerinde rekor 14 sandalye kazanmasının ardından 2027 cumhurbaşkanlığı kampanyasının güçleneceğini söyledi.

2026-09-28T18:01+0300

2026-09-28T18:01+0300

2026-09-28T18:01+0300

dünya

marine le pen

ulusal birlik partisi (rn)

fransa

senato

emmanuel macron

haberler

ulusal birlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109104344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69e0844143bac01b7fdd0fdeaa7472b1.jpg

Le Pen, yerel yöneticiler, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu seçmenlerin dolaylı oyuyla yapılan seçimlerin ardından partisi Ulusal Birlik’in (RN) Senato'da ilk kez grup kurabilmek için gereken 10 sandalyelik eşiği aşmasını "tarihi bir zafer" ve "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.RN'nin senatodaki daki ilerleyişi, gelecek ilkbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parlamentonun ikinci kanadında partiye daha fazla görünürlük ve finansman sağlayacak. Fransız basınına göre, Emmanuel Macron'un 10 yıllık görev süresinin ardından görevden ayrılmaya hazırlanmasıyla Le Pen, kamuoyu yoklamalarında yüksek destek oranlarına ulaşıyor.RN milletvekili Sebastien Chenu, kazanımları "cumhurbaşkanlığı kampanyası için bir destek" olarak nitelendirdi ve parti açısından "artık cam tavan kalmadığını" söyledi.Fransa senatosunda son durum348 sandalyeli Senato, Ulusal Meclis ile birlikte Fransa parlamentosunun iki kanadından biri. bu sabah açıklanan nihai sonuçlar, Senato'nun 'merkez sağ ve sol' olarak nitelenen partilerin hakimiyetinde kalmaya devam ettiğini gösterdi.RN şu anda Ulusal Meclis'teki en büyük tek muhalefet partisi ve Avrupa Parlamentosu'ndaki en fazla Fransız parlamentere sahip parti olmasına rağmen, bugüne kadar Senato'da hiçbir zaman grup kuramamıştı. Partinin bu kanattaki varlığı şimdiye kadar sınırlı kalmıştı.Pazar günü dokuz RN senatörü seçildi. Bunlara 2023'te seçilen üç senatör de eklendi. RN'nin müttefiki olan ve Eric Ciotti'nin liderliğindeki Cumhuriyet İçin Sağ Birlik (UDR) partisi de iki sandalye kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/fransa-icin-cumhurbaskanligi-secim-tarihi-netlesiyor-macron-donemi-bitiyor-1106913192.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marine le pen, ulusal birlik partisi (rn), fransa, senato, emmanuel macron, haberler, ulusal birlik