https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/fransa-icin-cumhurbaskanligi-secim-tarihi-netlesiyor-macron-donemi-bitiyor-1106913192.html
Fransa için cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşiyor: Macron dönemi bitiyor
Fransa için cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşiyor: Macron dönemi bitiyor
Sputnik Türkiye
Fransız seçmenler yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için gelecek yıl 18 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek. İki hükümet yetkilisinin Fransız basınına verdiği bilgiye göre Macron dönemi 13 Mayıs 2027’de bitiyor.
2026-07-01T14:49+0300
2026-07-01T14:49+0300
2026-07-01T14:49+0300
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fransa
seçim
emmanuel macron
ulusal cephe
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Henüz kamuoyuna açıklanmayan bir karar hakkında konuşmak için isminin gizli kalmasını isteyen iki hükümet yetkilisine göre, Fransız seçmenler gelecek yıl 18 Nisan'da ve 2 Mayıs'ta yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek.Ouest France yayın organı tarafından ilk kez duyurulan seçim detaylarının, kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihlerine ilişkin yasal ve anayasal kısıtlamalar göz önüne alındığında, uygun olabilecek diğer tarihler yalnızca 11 Nisan ve 25 Nisan'dı. Ancak seçilen tarihler, seçimlerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci döneminin sona erdiği 13 Mayıs'a daha yakın bir tarihte yapılmasını sağlayacak.Anayasal olarak üçüncü dönemi olmayacakMacron'un anayasal olarak üçüncü bir dönem için aday olmasının engellenmesi nedeniyle, yerine geçmek için çok sayıda aday sıraya giriyor. Bunlar arasında eski başbakanlarından Edouard Philippe ve Gabriel Attal ile Jean-Luc Melenchon da bulunuyor.Batı basınına göre ‘en güçlü aday, Ulusal Cephe'den kim aday olursa olsun’ olacak. Ancak parti, uzun süredir lider olan Marine Le Pen'in mi yoksa 'cephenin öne çıkan yeni ismi' Jordan Bardella'nın mı aday olacağına, Le Pen'in AB fonlarını zimmete geçirme suçundan mahkumiyetine ve kamu görevine aday olmaktan beş yıl men edilmesine ilişkin temyiz başvurusu mahkeme tarafından karara bağlanana kadar karar veremiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yapay-zeka-issiz-birakiyor-abdde-istihdam-kaybi-rekor-seviyeye-ulasti-1106905820.html
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fransa, seçim, emmanuel macron, ulusal cephe, marine le pen
fransa, seçim, emmanuel macron, ulusal cephe, marine le pen
Fransa için cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşiyor: Macron dönemi bitiyor
Fransız seçmenler yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için gelecek yıl 18 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek. İki hükümet yetkilisinin Fransız basınına verdiği bilgiye göre Macron dönemi 13 Mayıs 2027’de bitiyor.
Henüz kamuoyuna açıklanmayan bir karar hakkında konuşmak için isminin gizli kalmasını isteyen iki hükümet yetkilisine göre, Fransız seçmenler gelecek yıl 18 Nisan'da ve 2 Mayıs'ta yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek.
Ouest France yayın organı tarafından ilk kez duyurulan seçim detaylarının, kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihlerine ilişkin yasal ve anayasal kısıtlamalar göz önüne alındığında, uygun olabilecek diğer tarihler yalnızca 11 Nisan ve 25 Nisan'dı. Ancak seçilen tarihler, seçimlerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci döneminin sona erdiği 13 Mayıs'a daha yakın bir tarihte yapılmasını sağlayacak.
Anayasal olarak üçüncü dönemi olmayacak
Macron'un anayasal olarak üçüncü bir dönem için aday olmasının engellenmesi nedeniyle, yerine geçmek için çok sayıda aday sıraya giriyor. Bunlar arasında eski başbakanlarından Edouard Philippe ve Gabriel Attal ile Jean-Luc Melenchon da bulunuyor.
Batı basınına göre ‘en güçlü aday, Ulusal Cephe'den kim aday olursa olsun’ olacak. Ancak parti, uzun süredir lider olan Marine Le Pen'in mi yoksa 'cephenin öne çıkan yeni ismi' Jordan Bardella'nın mı aday olacağına, Le Pen'in AB fonlarını zimmete geçirme suçundan mahkumiyetine ve kamu görevine aday olmaktan beş yıl men edilmesine ilişkin temyiz başvurusu mahkeme tarafından karara bağlanana kadar karar veremiyor.