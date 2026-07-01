https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/fransa-icin-cumhurbaskanligi-secim-tarihi-netlesiyor-macron-donemi-bitiyor-1106913192.html

Fransa için cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşiyor: Macron dönemi bitiyor

Fransa için cumhurbaşkanlığı seçim tarihi netleşiyor: Macron dönemi bitiyor

Sputnik Türkiye

Fransız seçmenler yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için gelecek yıl 18 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidecek. İki hükümet yetkilisinin Fransız basınına verdiği bilgiye göre Macron dönemi 13 Mayıs 2027’de bitiyor.

2026-07-01T14:49+0300

2026-07-01T14:49+0300

2026-07-01T14:49+0300

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marine le pen

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Henüz kamuoyuna açıklanmayan bir karar hakkında konuşmak için isminin gizli kalmasını isteyen iki hükümet yetkilisine göre, Fransız seçmenler gelecek yıl 18 Nisan'da ve 2 Mayıs'ta yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek.Ouest France yayın organı tarafından ilk kez duyurulan seçim detaylarının, kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihlerine ilişkin yasal ve anayasal kısıtlamalar göz önüne alındığında, uygun olabilecek diğer tarihler yalnızca 11 Nisan ve 25 Nisan'dı. Ancak seçilen tarihler, seçimlerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci döneminin sona erdiği 13 Mayıs'a daha yakın bir tarihte yapılmasını sağlayacak.Anayasal olarak üçüncü dönemi olmayacakMacron'un anayasal olarak üçüncü bir dönem için aday olmasının engellenmesi nedeniyle, yerine geçmek için çok sayıda aday sıraya giriyor. Bunlar arasında eski başbakanlarından Edouard Philippe ve Gabriel Attal ile Jean-Luc Melenchon da bulunuyor.Batı basınına göre ‘en güçlü aday, Ulusal Cephe'den kim aday olursa olsun’ olacak. Ancak parti, uzun süredir lider olan Marine Le Pen'in mi yoksa 'cephenin öne çıkan yeni ismi' Jordan Bardella'nın mı aday olacağına, Le Pen'in AB fonlarını zimmete geçirme suçundan mahkumiyetine ve kamu görevine aday olmaktan beş yıl men edilmesine ilişkin temyiz başvurusu mahkeme tarafından karara bağlanana kadar karar veremiyor.

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