https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/fon-sorusturmasinda-dev-dalga-destek-yatirim-bankasi-genel-muduru-ozgur-akayoglu-dahil-7-kisi-daha-1109082008.html

Fon soruşturmasında dev dalga: Savcılık açıklaması geldi, İskender Balcı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturmasında dev dalga: Savcılık açıklaması geldi, İskender Balcı hakkında yakalama kararı

Sputnik Türkiye

Finans dünyasını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası başladı. Genel Müdür Özgür Akayoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kritik isim gözaltına... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T09:10+0300

2026-09-28T09:10+0300

2026-09-28T10:45+0300

ekonomi̇

kerem alkin

sermaye piyasası kurulu (spk)

hazine

haberler

türkiye

iskender balcı

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Finans piyasalarının odağındaki fon soruşturması derinleşerek sürüyor. Sermaye piyasalarını sarsan geniş kapsamlı adli süreçte, Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik paylarındaki şüpheli hareketlilik nedeniyle polis ekipleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da yer aldığı toplam 7 kişi gözaltına alındı.Gözaltı kararları, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan bankanın patronu Altunç Kumova'nın ardından geldi. 2021 yılında 300 milyon lira sermaye ve üç ortakla kurulan bankanın kurucu ortaklarından biri olan Özgür Akayoğlu'nun gözaltına alınması, soruşturmanın bankacılık ve aracı kurum ayağındaki şüpheleri daha da kritik bir boyuta taşıdı."1,3 trilyon liralık anormallik": Sahibi tutuklanmıştıSoruşturmanın fitilini ateşleyen gelişmeler, 17 Eylül'de gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Destek Holding sahibi Altunç Kumova'nın savcılık ifadeleriyle su yüzüne çıkmıştı. Kumova ifadesinde, fonlarla ilgili olağan dışı bir hareketliliğin yaşandığını kabul etmişti.Holding patronunun, şirket değerlemesinin adeta akılalmaz bir hızla 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki devasa anormalliği fark ettiğini, ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilemediğini beyan etmesi adli makamların şüphelerini derinleştirmişti. Yeni gözaltıların, bu olağanüstü fon ve pay piyasası operasyonlarının perde arkasındaki işleyişe yönelik olduğu değerlendiriliyor.SPK'den 11 İsim İçin Suç Duyurusu: Pişmanlık Şartı MasadaOperasyon yalnızca bankacılık kanadıyla sınırlı kalmadı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında organize edilen manipülatif işlemlere yönelik derinlemesine inceleme başlattı. İncelemelerin ardından Kurul, aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulundu.SPK ayrıca, haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için net bir sınır çizdi. Buna göre şüphelilerin, elde ettikleri veya edilmesine aracılık ettikleri menfaatin iki katını, 500 bin TL’den az olmamak kaydıyla Hazine’ye nakden ödemeleri gerekiyor. Soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.Savcılık açıklaması geldiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.İskender Balcı hakkında yakalama kararıBu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:İskender Balcı kimdir?Özata Denizcilik'in faaliyet raporlarında paylaşılan özgeçmişe göre İskender Balcı, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Balcı, 2010 yılında bu bölümden mezun oldu. Özata Denizcilik'in resmi faaliyet raporunda, Balcı'nın 2012-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Müfettiş olarak görev yaptığı bilgisine yer veriliyor.İskender Balcı, 2022 yılından bu yana ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Balcı'nın ayrıca e-ticaret alanında girişimcilik faaliyetleri de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/piyasalar-acilmadan-mehmet-simsekten-fon-sorusturmasina-yonelik-aciklama-geldi-likidite-kalkani-1109081610.html

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kerem alkin, sermaye piyasası kurulu (spk), hazine, haberler, türkiye, iskender balcı