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Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
eyüpsultan
eyüpsultan belediyesi
eyüpsultan mezarlığı
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silah
silah taşıma
silah satışı
saldırı
saldırı girişimi
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Eyüpsultan Camisi'nde ibadet edildiği sırada S.A. ve A.M.Ç. arasında kavga çıktı.Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç. üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayla havaya 4 el ateş etti.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html
türki̇ye
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Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı

23:57 28.09.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokEyüpsultan Camisi'nde silahla havaya ateş açıldı
Eyüpsultan Camisi'nde silahla havaya ateş açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eyüpsultan Camisi'nde ibadet edildiği sırada S.A. ve A.M.Ç. arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç. üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayla havaya 4 el ateş etti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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