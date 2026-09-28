https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/eyupsultan-camisinde-silah-sesleri-duyuldu-2-supheli-gozaltina-alindi-1109111139.html

Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T23:57+0300

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Eyüpsultan Camisi'nde ibadet edildiği sırada S.A. ve A.M.Ç. arasında kavga çıktı.Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç. üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayla havaya 4 el ateş etti.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

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