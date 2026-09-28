https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/eyupsultan-camisinde-silah-sesleri-duyuldu-2-supheli-gozaltina-alindi-1109111139.html
Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T23:57+0300
2026-09-28T23:57+0300
2026-09-28T23:57+0300
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Eyüpsultan Camisi'nde ibadet edildiği sırada S.A. ve A.M.Ç. arasında kavga çıktı.Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç. üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayla havaya 4 el ateş etti.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eyupsultanda-umumi-tuvalette-elektrik-akimina-kapildi-36-yasindaki-isci-oldu-1108569873.html
türki̇ye
eyüpsultan
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eyüpsultan, eyüpsultan belediyesi, eyüpsultan mezarlığı, cami, silah, silah taşıma, silah satışı, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri duyuldu: 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'daki Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eyüpsultan Camisi'nde ibadet edildiği sırada S.A. ve A.M.Ç. arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç. üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayla havaya 4 el ateş etti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.