https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/erken-emeklilik-beyin-icin-en-iyisi-olmayabilir-yeni-arastirma-ne-soyluyor-1109101312.html
Erken emeklilik beyin için en iyisi olmayabilir: Yeni araştırma ne söylüyor?
Erken emeklilik beyin için en iyisi olmayabilir: Yeni araştırma ne söylüyor?
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2 bin.418 yaşlı Amerikalı üzerinde yapılan çalışma, iş yaşamından erken kopmanın veya çalışma hayatında sık kesintiler yaşamanın ileri yaşlarda hafıza ve düşünme becerilerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.
2026-09-28T16:09+0300
2026-09-28T16:09+0300
2026-09-28T16:09+0300
sağlik
columbia üniversitesi
iş
emeklilik
beyin
sosyal ve bilişsel nörobilim
abd
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Araştırma, iş stresi veya işini kaybetme korkusunun ve bu nedenle güvensiz hissetmenin beyin sağlığı için en büyük tehlike olmadığını, aksine iş hayatından kopmanın daha büyük bir risk taşıdığını gösterdi.Bilişsel bozukluk farkıİncelenen kadın bireyler arasında 50'li ve 60'lı yaşlarında erken emekli olan veya işgücünden uzun süre uzak kalan kadınların, yıllar sonra hafif düzeyde bilişsel bozukluk veya demans tanısı alma olasılığı neredeyse iki kat daha fazla çıktı.Erkeklerde ise en belirgin risk faktörü 'istikrarsız' çalışma geçmişi oldu. Sürekli iş değiştiren veya çalışıp ara veren erkeklerde bilişsel bozukluk olasılığı iki kat artarken, düşünce testlerinde de daha düşük puanlar görüldü.Çalışmada sürpriz veriÇalışmada en şaşırtıcı sonuçlardan biri, işini kaybetme ihtimalinden sürekli endişe duyan ancak çalışmaya devam eden kişilerin bilişsel düşüş göstermemesi oldu. Hatta bu gruptaki kadınların, güvenli işlerde çalışanlara kıyasla daha düşük bilişsel bozukluk oranına sahip olduğu gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/beyin-hakkinda-bildiklerimiz-degisiyor-iki-farkli-koken-kesfedildi-ayri-organlar-gibi-calisiyorlar-1108897644.html
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columbia üniversitesi, iş, emeklilik, beyin, sosyal ve bilişsel nörobilim, abd
columbia üniversitesi, iş, emeklilik, beyin, sosyal ve bilişsel nörobilim, abd
Erken emeklilik beyin için en iyisi olmayabilir: Yeni araştırma ne söylüyor?
Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların 2 bin.418 yaşlı Amerikalı üzerinde yaptığı kapsamlı bir çalışma, iş yaşamından erken kopmanın veya çalışma hayatında sık kesintiler yaşamanın ileri yaşlarda hafıza ve düşünme becerilerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.
Araştırma, iş stresi veya işini kaybetme korkusunun ve bu nedenle güvensiz hissetmenin beyin sağlığı için en büyük tehlike olmadığını, aksine iş hayatından kopmanın daha büyük bir risk taşıdığını gösterdi.
İncelenen kadın bireyler arasında 50'li ve 60'lı yaşlarında erken emekli olan veya işgücünden uzun süre uzak kalan kadınların, yıllar sonra hafif düzeyde bilişsel bozukluk veya demans tanısı alma olasılığı neredeyse iki kat daha fazla çıktı.
Erkeklerde ise en belirgin risk faktörü 'istikrarsız' çalışma geçmişi oldu. Sürekli iş değiştiren veya çalışıp ara veren erkeklerde bilişsel bozukluk olasılığı iki kat artarken, düşünce testlerinde de daha düşük puanlar görüldü.
Çalışmada en şaşırtıcı sonuçlardan biri, işini kaybetme ihtimalinden sürekli endişe duyan ancak çalışmaya devam eden kişilerin bilişsel düşüş göstermemesi oldu. Hatta bu gruptaki kadınların, güvenli işlerde çalışanlara kıyasla daha düşük bilişsel bozukluk oranına sahip olduğu gözlemlendi.