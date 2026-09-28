https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/erken-emeklilik-beyin-icin-en-iyisi-olmayabilir-yeni-arastirma-ne-soyluyor-1109101312.html

Erken emeklilik beyin için en iyisi olmayabilir: Yeni araştırma ne söylüyor?

Erken emeklilik beyin için en iyisi olmayabilir: Yeni araştırma ne söylüyor?

Sputnik Türkiye

2 bin.418 yaşlı Amerikalı üzerinde yapılan çalışma, iş yaşamından erken kopmanın veya çalışma hayatında sık kesintiler yaşamanın ileri yaşlarda hafıza ve düşünme becerilerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

2026-09-28T16:09+0300

2026-09-28T16:09+0300

2026-09-28T16:09+0300

sağlik

columbia üniversitesi

iş

emeklilik

beyin

sosyal ve bilişsel nörobilim

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100213122_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_529d0797cf9f686c9182227f2f971dbd.jpg

Araştırma, iş stresi veya işini kaybetme korkusunun ve bu nedenle güvensiz hissetmenin beyin sağlığı için en büyük tehlike olmadığını, aksine iş hayatından kopmanın daha büyük bir risk taşıdığını gösterdi.Bilişsel bozukluk farkıİncelenen kadın bireyler arasında 50'li ve 60'lı yaşlarında erken emekli olan veya işgücünden uzun süre uzak kalan kadınların, yıllar sonra hafif düzeyde bilişsel bozukluk veya demans tanısı alma olasılığı neredeyse iki kat daha fazla çıktı.Erkeklerde ise en belirgin risk faktörü 'istikrarsız' çalışma geçmişi oldu. Sürekli iş değiştiren veya çalışıp ara veren erkeklerde bilişsel bozukluk olasılığı iki kat artarken, düşünce testlerinde de daha düşük puanlar görüldü.Çalışmada sürpriz veriÇalışmada en şaşırtıcı sonuçlardan biri, işini kaybetme ihtimalinden sürekli endişe duyan ancak çalışmaya devam eden kişilerin bilişsel düşüş göstermemesi oldu. Hatta bu gruptaki kadınların, güvenli işlerde çalışanlara kıyasla daha düşük bilişsel bozukluk oranına sahip olduğu gözlemlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/beyin-hakkinda-bildiklerimiz-degisiyor-iki-farkli-koken-kesfedildi-ayri-organlar-gibi-calisiyorlar-1108897644.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

columbia üniversitesi, iş, emeklilik, beyin, sosyal ve bilişsel nörobilim, abd