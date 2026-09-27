https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/yahsihan-belediyesine-yonelik-4-ilde-yolsuzluk-operasyonu-35-supheli-adliyede-1109077646.html

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheli adliyede

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheli adliyede

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde gerçekleşen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T22:17+0300

2026-09-27T22:17+0300

2026-09-27T22:18+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ahmet sungur

kırıkkale

osman türkyılmaz

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

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cumhuriyet başsavcılığı, ahmet sungur, kırıkkale, osman türkyılmaz