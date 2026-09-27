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Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheli adliyede
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde gerçekleşen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mustafa-sandalin-esinin-mal-varliklari-donduruldu-1109076244.html
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cumhuriyet başsavcılığı, ahmet sungur, kırıkkale, osman türkyılmaz
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheli adliyede
22:17 27.09.2026 (güncellendi: 22:18 27.09.2026)
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde gerçekleşen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.