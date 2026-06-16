https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yesil-burun-adalarinin-40-yasindaki-kalecisi-vozinha-bir-anda-sosyal-medya-yildizi-oldu-1106532170.html

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha: Bir anda sosyal medya yıldızı oldu

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha: Bir anda sosyal medya yıldızı oldu

Sputnik Türkiye

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ve Cape Verde takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T09:45+0300

2026-06-16T09:45+0300

2026-06-16T10:01+0300

spor

yeşil burun adaları

dünya kupası

cape verde

vozinha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106530677_0:250:1024:826_1920x0_80_0_0_d649196740f1a287b8e556590ab8e043.jpg

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, bir günde sosyal medya yıldızı oldu.Maç bitiminde gözyaşlarını tutmayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupasının en çok konuşlan futbolcularından biri haline geldi.50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi.Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler." dedi.Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.Maçta önemli anlarİspanya, Yeşil Burun Adaları yarı sahasında oynanan ilk bölümlerde etkili hücum geliştiremedi. İspanya'nın maçtaki ilk şutunu 15. dakikada Pedri, ceza sahası dışından çekerken kaleci Vozinha için rahat bir kurtarış oldu.Maçın 34. dakikasında Yeşil Burun Adaları'ndan Livramento'nin orta sahadan vuruşu takıma adına maçtaki ilk şut olarak kaydedildi.İspanya, 39. dakikada gole çok yaklaştı. Cucurella'nın kale önüne çevirdiği topa Torres'in vuruşu üst direkten döndü. Oyarzabal'ın kafa vuruşuyla tamamladığı pozisyonda Vozinha, parmak uçlarıyla güzel bir kurtarış yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İspanya'da sakatlığını atlatan genç yıldız futbolcu Lamine Yamal, maça yedek kulübesinde başlarken 71. dakikada oyuna girdi.İspanya'ya dinamizm kazandıran Yamal ile birlikte 73. dakikada gelişen atakta genç yıldız futbolcu, çalımla ilerleyerek Liorente'ya pasını verdi. Liorente'nin ortasında Merino'nun şutunda top kaleci Vozinha'da kaldı.88. dakikada Yamal'ın sağ kanattan ayak dışıyla şık pasında ceza sahasında topla buluşan Olmo, meşin yuvarlağı Oyarzabal aktardı. Bu futbolcunun şutunda Lopez'e çarpan top auta çıktı.90+1'de Yeşil Burun Adaları, maçtaki en etkili ataklarından birini gerçekleşti ve Arcanjo'nun kornerden ortasında Borges'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.Karşılaşma golsüz berabere bitti.Bu sonuçla, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvada ilk puanını da aldı.Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61. dakikada oyuna girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tff-baskani-imparatora-yakisan-sekilde-konusmayi-bitirmesini-arzu-ederdim-hic-yakistiramadim-1106529486.html

yeşil burun adaları

cape verde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşil burun adaları, dünya kupası, cape verde, vozinha