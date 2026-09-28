https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/drift-atan-iki-surucuye-280-bin-lira-para-cezasi-1109107688.html

Drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası

Drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulanırken, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T20:32+0300

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türki̇ye

kırıkkale

drift

ceza

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit etti. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgeleri iptal edildi.Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html

türki̇ye

kırıkkale

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kırıkkale, drift, ceza