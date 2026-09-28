https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/drift-atan-iki-surucuye-280-bin-lira-para-cezasi-1109107688.html
Drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası
Drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulanırken, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T20:32+0300
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2026-09-28T20:33+0300
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit etti. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgeleri iptal edildi.Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html
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kırıkkale, drift, ceza
Drift atan iki sürücüye 280 bin lira para cezası
20:32 28.09.2026 (güncellendi: 20:33 28.09.2026)
Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira para cezası uygulanırken, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit etti.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgeleri iptal edildi.
Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.