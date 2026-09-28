https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/diyarbakirda-47-kilo-900-gramlik-karpuz-birinci-oldu-1109109590.html
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında, 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T22:50+0300
2026-09-28T22:50+0300
2026-09-28T22:50+0300
türki̇ye
diyarbakır
karpuz
diyarbakır kültür ve karpuz festivali
yarışma
yarışma programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109109429_0:361:2832:1954_1920x0_80_0_0_42b066a27d75680e9a262d5ab2500d6e.jpg
Diyarbakır'da düzenlenen '16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında karpuz ağırlık yarışması gerçekleştirildi.Adil Aydın'ın yetiştirdiği 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci olurken, İkram Atlı 45 kilo 900 gramla ikinci, Mehmet Atlı ise 44 kilo 500 gramla üçüncü oldu.Dereceye giren üreticilere toplam 90 bin lira para ödülü verildi. Etkinlikte ayrıca çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sef-mehmet-yalcinkaya-artik-dilim-karpuzlara-yarim-karpuzlara-gecilmesi-lazim-1108960934.html
türki̇ye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109109429_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_b14ebe52dac47075f8f21f522497f6fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, karpuz, diyarbakır kültür ve karpuz festivali, yarışma, yarışma programı
diyarbakır, karpuz, diyarbakır kültür ve karpuz festivali, yarışma, yarışma programı
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Diyarbakır'da düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında, 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu.
Diyarbakır'da düzenlenen '16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında karpuz ağırlık yarışması gerçekleştirildi.
Adil Aydın'ın yetiştirdiği 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci olurken, İkram Atlı 45 kilo 900 gramla ikinci, Mehmet Atlı ise 44 kilo 500 gramla üçüncü oldu.
Dereceye giren üreticilere toplam 90 bin lira para ödülü verildi. Etkinlikte ayrıca çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlendi.