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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/diyarbakirda-47-kilo-900-gramlik-karpuz-birinci-oldu-1109109590.html
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında, 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'da düzenlenen '16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında karpuz ağırlık yarışması gerçekleştirildi.Adil Aydın'ın yetiştirdiği 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci olurken, İkram Atlı 45 kilo 900 gramla ikinci, Mehmet Atlı ise 44 kilo 500 gramla üçüncü oldu.Dereceye giren üreticilere toplam 90 bin lira para ödülü verildi. Etkinlikte ayrıca çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sef-mehmet-yalcinkaya-artik-dilim-karpuzlara-yarim-karpuzlara-gecilmesi-lazim-1108960934.html
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diyarbakır, karpuz, diyarbakır kültür ve karpuz festivali, yarışma, yarışma programı
diyarbakır, karpuz, diyarbakır kültür ve karpuz festivali, yarışma, yarışma programı

Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu

22:50 28.09.2026
© AA / Bestami BodrukDiyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu
Diyarbakır'da 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Bestami Bodruk
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Diyarbakır'da düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında, 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu.
Diyarbakır'da düzenlenen '16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında karpuz ağırlık yarışması gerçekleştirildi.
Adil Aydın'ın yetiştirdiği 47 kilo 900 gramlık karpuz birinci olurken, İkram Atlı 45 kilo 900 gramla ikinci, Mehmet Atlı ise 44 kilo 500 gramla üçüncü oldu.
Dereceye giren üreticilere toplam 90 bin lira para ödülü verildi. Etkinlikte ayrıca çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışmaları düzenlendi.
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