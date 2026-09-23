https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sef-mehmet-yalcinkaya-artik-dilim-karpuzlara-yarim-karpuzlara-gecilmesi-lazim-1108960934.html

Şef Mehmet Yalçınkaya: Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım

Şef Mehmet Yalçınkaya: Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım

Sputnik Türkiye

Şef Mehmet Yalçınkaya, evlerde gıda israfını önlemek için alışverişin haftalık menüye göre yapılmasını önerdi. Yalçınkaya, "Artık dilim karpuzlara, yarım... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:44+0300

2026-09-23T11:44+0300

2026-09-23T11:44+0300

türki̇ye

mehmet yalçınkaya

masterchef

israf

gıda

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Şef Mehmet Yalçınkaya, evlerde gıda israfının önlenmesi için haftalık yemek menüsü hazırlanmasını ve alışverişin bu plana göre yapılmasını önerdi. Sıfır atık anlayışının yalnızca kalan yemeklerin değerlendirilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Yalçınkaya, gereğinden fazla alınan ürünlerin tüketilemeden bozulabildiğine dikkat çekti.Yalçınkaya, sıfır atık anlayışının Türk mutfak kültüründe geçmişten bu yana bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sıfır atık bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Mesela saray mutfağında hiçbir şey atılmaz. Bunu sakatattan görebilirsiniz. Sebzelerden, sebzelerin kırıntılarından yapılan şifa yemeklerinden görebilirsiniz. Bu anlamda sıfır atık bizim desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz bir konu."'Boşu boşuna harcanmış her şey sıfır atığı ilgilendiriyor'Sıfır atığın yalnızca artan yemeklerin değerlendirilmesi veya bayat ekmeğin farklı tariflerde kullanılması şeklinde düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, mutfakta kullanılan diğer malzeme ve kaynakların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Yalçınkaya şöyle konuştu:"Sıfır atık, 'bayat ekmeği kızartın, bunun üzerine et suyu koyun' değildir. Ekmeği değerlendirmek önemlidir ama konu sadece ekmek değil. Bunun içinde eldiven, kullandığımız bir peçete de su da var. Giymiş olduğumuz kıyafet de var. Boşu boşuna harcanmış her şey sıfır atığı ilgilendiriyor."Gıda israfına karşı haftalık menü önerisiEvlerde gıda israfını azaltmak için uygulanabilecek yöntemlere de değinen Yalçınkaya, ürünlerin doğru koşullarda saklanması ve yalnızca ihtiyaç kadar alışveriş yapılması gerektiğini belirtti.Yiyeceklerin buzdolabında doğru raflara yerleştirilmesinin önemine işaret eden Yalçınkaya, özellikle balık gibi ürünlerin yanlış yerleştirilmesi halinde diğer gıdaların da zarar görebileceğini anlattı.'Haftalık menüye göre alışveriş yapmamız lazım'Sıfır atık yaklaşımının daha alışveriş aşamasında başlaması gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti:"Sıfır atık sadece 'biz yemeği atmadık, yarın sabaha bıraktık' değil, satın almayla başlıyor. Mesela ben hala menüden yanayım. Haftalık menüye göre alışveriş yapmamız lazım. Sebebi şu, biz pazara gidiyoruz 'iki kilo patates ver, iki kilo domates ver, iki kilo patlıcan ver.' ama o ürünler çok alınca çürüyor. Dolayısıyla sıfır atığı satın almayla başlatmamız gerekiyor."'Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım'Ailelerin ihtiyaçlarının üzerinde meyve ve sebze satın almaması gerektiğini ifade eden Yalçınkaya, özellikle az kişinin yaşadığı hanelerde büyük miktarlarda alınan ürünlerin tüketilemeden bozulabileceğine dikkat çekti.Kendi evinden örnek veren Yalçınkaya, şöyle konuştu:"Mesela biz çocuklar büyüdüğü için evde iki kişi yaşıyoruz. Artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım. Çünkü siz 7 kilo karpuzun haftada 2 kilosunu yiyorsanız emin olun çoğumuzun evinde çürüyor."

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mehmet yalçınkaya, masterchef, israf, gıda