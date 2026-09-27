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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakani-hakan-fidan-kritik-korfez-temasi-icin-bae-yolcusu-1109070456.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik Körfez teması için BAE yolcusu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik Körfez teması için BAE yolcusu
Sputnik Türkiye
Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde diplomasi trafiği hareketleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE)... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T13:59+0300
2026-09-27T13:59+0300
dünya
hakan fidan
birleşik arap emirlikleri (bae)
dışişleri bakanlığı
gazze
yemen
ortadoğu
haberler
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Diplomasi kulislerini hareketlendiren ziyaret kapsamında Fidan'ın gündemi hayli yüklü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ayrıntılı şekilde gözden geçirilecek.Görüşmelerin en hassas ayağını ise küresel ticaret yollarını doğrudan etkileyen enerji ve deniz hatları oluşturuyor. Fidan'ın, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin teminine yönelik somut adımları gündeme getirmesi planlanıyor. Ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun Orta Doğu'nun genel dengesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek. Körfez'deki askeri gerilimden doğrudan etkilenen BAE ile tam dayanışma vurgusu yapılırken, üçüncü aktörlerin dışarıdan müdahalelerine karşı "bölgesel sahiplenme" ilkesi öne çıkarılacak.Gazze i̇marı ve devam eden stratejik ortaklıkTemasların diğer kritik başlığını ise Filistin ve Lübnan hattı oluşturuyor. Fidan'ın, Gazze'de ivedilikle Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani tablonun iyileştirilmesi ve kapsamlı imar hamlelerinin başlatılması gerektiğini mevkidaşlarına iletmesi öngörülüyor. Bu çerçevede her iki ülkenin de kurucu unsurları arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun faaliyetleri masaya yatırılacak; Gazze ve Lübnan'da ateşkesin kalıcı kılınması adına uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiği belirtilecek.En son 20 Mart'ta BAE'ye giden Fidan'ın bu ziyareti, derinleşen ikili bağların da bir yansıması niteliğinde. 2023 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselen Ankara-Abu Dabi hattında, liderler düzeyindeki ilk stratejik konsey zirvesi 16 Temmuz 2025'te Ankara'da gerçekleşmişti. Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan Körfez ülkesi konumundaki BAE ile 2025 yılında ulaşılan 19 milyar 346 milyon dolarlık ticaret hacmi, yarınki siyasi ve güvenlik merkezli temasların ekonomik zeminini oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/suudi-arabistanin-baskenti-riyaddaki-okullarda-egitime-ara-verildi-1109068155.html
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hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), dışişleri bakanlığı, gazze, yemen, ortadoğu, haberler
hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), dışişleri bakanlığı, gazze, yemen, ortadoğu, haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik Körfez teması için BAE yolcusu

13:59 27.09.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde diplomasi trafiği hareketleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Masada kilit boğazların güvenliği, stratejik ortaklık hazırlıkları, Gazze ve Yemen gibi tansiyonu yüksek başlıklar yer alıyor.
Diplomasi kulislerini hareketlendiren ziyaret kapsamında Fidan'ın gündemi hayli yüklü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ayrıntılı şekilde gözden geçirilecek.
Görüşmelerin en hassas ayağını ise küresel ticaret yollarını doğrudan etkileyen enerji ve deniz hatları oluşturuyor. Fidan'ın, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin teminine yönelik somut adımları gündeme getirmesi planlanıyor. Ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun Orta Doğu'nun genel dengesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek. Körfez'deki askeri gerilimden doğrudan etkilenen BAE ile tam dayanışma vurgusu yapılırken, üçüncü aktörlerin dışarıdan müdahalelerine karşı "bölgesel sahiplenme" ilkesi öne çıkarılacak.

Gazze i̇marı ve devam eden stratejik ortaklık

Temasların diğer kritik başlığını ise Filistin ve Lübnan hattı oluşturuyor. Fidan'ın, Gazze'de ivedilikle Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani tablonun iyileştirilmesi ve kapsamlı imar hamlelerinin başlatılması gerektiğini mevkidaşlarına iletmesi öngörülüyor. Bu çerçevede her iki ülkenin de kurucu unsurları arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun faaliyetleri masaya yatırılacak; Gazze ve Lübnan'da ateşkesin kalıcı kılınması adına uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiği belirtilecek.
En son 20 Mart'ta BAE'ye giden Fidan'ın bu ziyareti, derinleşen ikili bağların da bir yansıması niteliğinde. 2023 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselen Ankara-Abu Dabi hattında, liderler düzeyindeki ilk stratejik konsey zirvesi 16 Temmuz 2025'te Ankara'da gerçekleşmişti. Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan Körfez ülkesi konumundaki BAE ile 2025 yılında ulaşılan 19 milyar 346 milyon dolarlık ticaret hacmi, yarınki siyasi ve güvenlik merkezli temasların ekonomik zeminini oluşturuyor.
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