https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakani-hakan-fidan-kritik-korfez-temasi-icin-bae-yolcusu-1109070456.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik Körfez teması için BAE yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik Körfez teması için BAE yolcusu

Sputnik Türkiye

Bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde diplomasi trafiği hareketleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE)... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T13:59+0300

2026-09-27T13:59+0300

2026-09-27T13:59+0300

dünya

hakan fidan

birleşik arap emirlikleri (bae)

dışişleri bakanlığı

gazze

yemen

ortadoğu

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/08/1107869845_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_d1d177adeec511a451827bd38c1d7447.jpg

Diplomasi kulislerini hareketlendiren ziyaret kapsamında Fidan'ın gündemi hayli yüklü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar ayrıntılı şekilde gözden geçirilecek.Görüşmelerin en hassas ayağını ise küresel ticaret yollarını doğrudan etkileyen enerji ve deniz hatları oluşturuyor. Fidan'ın, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin teminine yönelik somut adımları gündeme getirmesi planlanıyor. Ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen vizyonunun Orta Doğu'nun genel dengesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecek. Körfez'deki askeri gerilimden doğrudan etkilenen BAE ile tam dayanışma vurgusu yapılırken, üçüncü aktörlerin dışarıdan müdahalelerine karşı "bölgesel sahiplenme" ilkesi öne çıkarılacak.Gazze i̇marı ve devam eden stratejik ortaklıkTemasların diğer kritik başlığını ise Filistin ve Lübnan hattı oluşturuyor. Fidan'ın, Gazze'de ivedilikle Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani tablonun iyileştirilmesi ve kapsamlı imar hamlelerinin başlatılması gerektiğini mevkidaşlarına iletmesi öngörülüyor. Bu çerçevede her iki ülkenin de kurucu unsurları arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun faaliyetleri masaya yatırılacak; Gazze ve Lübnan'da ateşkesin kalıcı kılınması adına uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiği belirtilecek.En son 20 Mart'ta BAE'ye giden Fidan'ın bu ziyareti, derinleşen ikili bağların da bir yansıması niteliğinde. 2023 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselen Ankara-Abu Dabi hattında, liderler düzeyindeki ilk stratejik konsey zirvesi 16 Temmuz 2025'te Ankara'da gerçekleşmişti. Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan Körfez ülkesi konumundaki BAE ile 2025 yılında ulaşılan 19 milyar 346 milyon dolarlık ticaret hacmi, yarınki siyasi ve güvenlik merkezli temasların ekonomik zeminini oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/suudi-arabistanin-baskenti-riyaddaki-okullarda-egitime-ara-verildi-1109068155.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, birleşik arap emirlikleri (bae), dışişleri bakanlığı, gazze, yemen, ortadoğu, haberler