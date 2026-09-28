DEVA Partili Ekmen anlattı: Fatma Betül Sayan Kaya, uçakta Erdin Özel'in masum olduğunu Bakan Şimşek'e anlattı

Eylül iki bin yirmi altıda işte bazı yatırım fonlarında yatırımcıların satış taleplerinin karşılanamamasıyla ilgili olarak bir tasfiye süreci başlatılıyor biliyorsunuz. Burada da düşük işlem hacimliği ve likitesli sınırlı payların yoğunlaşması fon varlıklarının gerçek ekonomik değerlerinin üzerinde değerlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bunu nasıl yapmışlar? Işte kapalı fon şeklinde kurup birbirleri arasında veya belirli gruplar arasında buradaki değeri yükseltip varlığını değerini yüksek fiyattan böyle satarak yüksek fiyattan da normal vatandaşların almasını sağlayarak kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler.Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. Içinde işçiler var.Asgari ücretliler var. Emekliler var. Öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var.Ya deprem zede var Mustafa Bey. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip on beş gün sonra evlenmek isteyen bir çift var. Yani insanların böyle parası kalmış.Yetmiş bir yaşında kalk pastası olan bir teyzemiz var. Bağımsız Zenet'in firmasının raporlarında durum esasında o kadar açık belirtilmiş ki. Bir örnek vereceğim.Iki bin yirmi dört yılında şirketin naklinin neredeyse tamamının erimesi söz konusu. Iki bin yirmi beş yılı sonunda iki nokta kırk yedi milyar TL seviyesinde bulunan nakit yalnızca üç ay içinde dört nokta yirmi dört milyon TL'ye bakın iki nokta dört milyardan dört nokta yirmi dört milyon TL'ye diyorum. Çok ciddi bir düşüş.Peki aynı dönemde finansal yatırım ne olmuş? Üç nokta seksen beş milyara çıkmış. Bu hareketler sıradan hareket değil yani bir an çok hareket olarak da değerlendirmek mümkün değil. Şimdi kasadaki para sürekli azalırken bir taraftan da artan bir finansman varlığı var.SPK'nın yirmi birinci maddesi var Mustafa Bey. Şimdiye kadar hiç dire getirilmedi. Bu bir iki üç dört fıkra bu şekliyle gidiyor.Burada örtülü kazançla ilgili madde. Bu dördüncü fıkraya göre bu tip şirketlerden, portföy şirketlerinden, yatırım şirketlerinden ortaklar tarafından çekilen parayı SPK tespit etmek zorunda. Tespit ettiği anda bir ihtarnameyle kanunu faiziyle beraber geri ödenmesini talep etmek zorunda.SPK buradaki görevini de yapmamış. Buradaki kanunu faiziyle beraber bu paraları geri istemesi gerekirdi. Zamanında bunu istese bu tip işlemler dururdu.Şimdi olay sadece bununla da bitmiyor. SPK'nın yüz on üç maddesi gereği de suç duyurusunda bulunması gerekiyor eğer bu paralar iade edilmezse. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayıp sermaye piyasası kuruluna kadar devam eden süreçte zamanında görevlerini yapmadığı için devlete güvenen bu kurumların sağlamlığına güvenen vatandaşımız, yatırımcımız maalesef mağdur durumda kalmış.Sekiz yüz elli milyardan bahsediliyor ama bu sekiz yüz elli milyarın da ötesinde bir rakam. Çünkü direkt borsadan hisse alıp satan vatandaşlarımız var. Borsanın değeri yoksa iki haftada üç haftada iki nokta yedi trilyon düşmezdi.Buradan da ciddi bir kayıp var. Pozisyon büyütülüyor. Bu pozisyon büyütülürken de hissenin değeri arttırılıyor.Ve burada da bir nokta altı milyar liranın üzerinde bir kazanç meydana geliyor. Hisse yaklaşık yüzde elli yedi değer kaybedip bir nokta altı milyar liralık hissenin de altı yüz doksan sekiz milyon liraya düşümü oluyor akabinde. Bakın bu parayı kazandıktan sonra hissede ani bir düşüş var.Demek ki içeride dediğimiz bir bilgi neticesinde koordineli bir şekilde yapılan bir işlem bu. Bir sürü işlemler olduğunu düşünüyoruz. Bir takım organize hareketler de olduğunu düşünüyoruz.Bu çarp çok geniş. Sadece iktidar partisi değil nerede varsa bütün siyasi partilerde kim varsa hepsinin tespit edilmesi lazım. Başka partilerden de mi var? Bilmiyorum.Bilmiyorum var mı yok mu? Iıı onu tabii ki ııı araştırma neticesinde çıkacak. Onun için ben sayın cumhurbaşkanına ııı bir davette bulunmuştum. Iıı sayın cumhurbaşkanına seslenerek devlet denetleme kurulunu harekete geçirin.Bu fonların değerini buradaki Fortoy'daki hisselerin değerini katılım paylarının değerini üç liradan alıp yüz liraya çıkaranlar ve buradan faiş gelir elde edenler kimler?