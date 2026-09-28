https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/deniz-goktas-tahliye-oldu-1109098374.html
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T14:38+0300
2026-09-28T14:38+0300
2026-09-28T14:55+0300
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deniz göktaş
tahliye
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Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.Ne zaman tutuklanmıştı?Komedyen Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında gözaltına alınan Göktaş ifadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html
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deniz göktaş, tahliye, i̇stanbul
deniz göktaş, tahliye, i̇stanbul
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38 28.09.2026 (güncellendi: 14:55 28.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi.
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.
Komedyen Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında gözaltına alınan Göktaş ifadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunmuştu.