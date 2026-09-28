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Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.Ne zaman tutuklanmıştı?Komedyen Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında gözaltına alınan Göktaş ifadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html
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deniz göktaş, tahliye, i̇stanbul
deniz göktaş, tahliye, i̇stanbul

Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

14:38 28.09.2026 (güncellendi: 14:55 28.09.2026)
© FotoğrafDeniz Göktaş
Deniz Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi.
Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.

Ne zaman tutuklanmıştı?

Komedyen Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında gözaltına alınan Göktaş ifadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunmuştu.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İfadesinde ne dedi?
3 Temmuz, 13:50
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