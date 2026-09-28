https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/deniz-goktas-tahliye-oldu-1109098374.html

Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T14:38+0300

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türki̇ye

deniz göktaş

tahliye

i̇stanbul

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Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.Ne zaman tutuklanmıştı?Komedyen Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları kapsamında gözaltına alınan Göktaş ifadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html

türki̇ye

i̇stanbul

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deniz göktaş, tahliye, i̇stanbul