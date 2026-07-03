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Deniz Göktaş'a tutuklama talebi: İfadesinde 'Kötü bir şey demiyorum' dedi
Deniz Göktaş'a tutuklama talebi: İfadesinde 'Kötü bir şey demiyorum' dedi
Sputnik Türkiye
Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
deniz göktaş
i̇stanbul havalimanı
türkiye
gözaltı
komedyen
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Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.Deni Göktaş ifadesinde ne dedi?Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi. İfadesinde gösterisinden kesitler kendisine sorulan Göktaş, “Videodaki kişi benim, şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır" dedi.Göktaş ifadesinin devamında; "Bu standup gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen, “Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/komedyen-deniz-goktas-gozaltina-alindi-1106939943.html
türki̇ye
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deniz göktaş, i̇stanbul havalimanı, türkiye, gözaltı, komedyen
deniz göktaş, i̇stanbul havalimanı, türkiye, gözaltı, komedyen

Deniz Göktaş'a tutuklama talebi: İfadesinde 'Kötü bir şey demiyorum' dedi

13:50 03.07.2026 (güncellendi: 14:18 03.07.2026)
deniz göktaş
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, bugün sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş ifadesinde kötü bir niyetinin olmadığını dile getirdi.
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Deni Göktaş ifadesinde ne dedi?

Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi. İfadesinde gösterisinden kesitler kendisine sorulan Göktaş, “Videodaki kişi benim, şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır" dedi.
Göktaş ifadesinin devamında; "Bu standup gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen, “Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm” şeklinde konuştu.
Deniz Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Dün, 12:37
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