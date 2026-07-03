https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html

Deniz Göktaş'a tutuklama talebi: İfadesinde 'Kötü bir şey demiyorum' dedi

Deniz Göktaş'a tutuklama talebi: İfadesinde 'Kötü bir şey demiyorum' dedi

Sputnik Türkiye

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T13:50+0300

2026-07-03T13:50+0300

2026-07-03T14:18+0300

türki̇ye

deniz göktaş

i̇stanbul havalimanı

türkiye

gözaltı

komedyen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/03/1106977291_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_f48fe7b0cf5d9661ede9136644744274.png

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.Deni Göktaş ifadesinde ne dedi?Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi. İfadesinde gösterisinden kesitler kendisine sorulan Göktaş, “Videodaki kişi benim, şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır" dedi.Göktaş ifadesinin devamında; "Bu standup gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen, “Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/komedyen-deniz-goktas-gozaltina-alindi-1106939943.html

türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz göktaş, i̇stanbul havalimanı, türkiye, gözaltı, komedyen