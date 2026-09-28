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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/burkina-faso-lideri-traoreden-ucmye-sert-elestiri-emperyalizmin-araci-haline-geldi-1109098274.html
Burkina Faso lideri Traore'den UCM'ye sert eleştiri: 'Emperyalizmin aracı haline geldi'
Burkina Faso lideri Traore'den UCM'ye sert eleştiri: 'Emperyalizmin aracı haline geldi'
Sputnik Türkiye
UCM'yi emperyalizmin aracı' olarak niteleyen Burkina Faso lideri Traore, artık bu tahakküm aracının parçası olarak kalmak istemediklerini vurguladı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T14:35+0300
2026-09-28T14:35+0300
dünya
afrika
burkina faso
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
i̇brahim traore
sahel devletleri i̇ttifakı konfederasyonu
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Burkina Faso Devlet Başkanı ve Sahel Devletleri İttifakı Konfederasyonu Başkanı İbrahim Traore, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) 'emperyalizmin aracı' olarak niteledi. Burkina Fasolu gazetecilere verdiği kapsamlı röportajda UCM'yi sert bir şekilde eleştiren Traore, bu mahkemenin 'yalnızca Afrikalılar için kurulduğunu' vurguladı.Mahkemenin çifte standart uyguladığını belirten Traore, "Kaç Afrikalı UCM'ye çıktı? Peki kaç Batılı temsilci orada yer aldı?" sorularını yöneltti. Sahel bölgesinde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Afrikalı lider, "UCM ne diyor? UCM adeta mevcut değil" diyerek ülkelerinin 'bir tahakküm aracının parçası olarak kalmak istemediğini' vurguladı.Bu yaz Burkina Faso, Sahel Devletleri İttifakı bünyesindeki diğer iki ülkeyle birlikte, UCM'yi siyasi ve taraflı bularak UCM'den ayrılma sürecini resmi olarak başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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afrika, burkina faso, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇brahim traore, sahel devletleri i̇ttifakı konfederasyonu
afrika, burkina faso, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇brahim traore, sahel devletleri i̇ttifakı konfederasyonu

Burkina Faso lideri Traore'den UCM'ye sert eleştiri: 'Emperyalizmin aracı haline geldi'

14:35 28.09.2026
© Sputnik / Александр КряжевBurkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Sputnik / Александр Кряжев
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UCM'yi emperyalizmin aracı' olarak niteleyen Burkina Faso lideri Traore, artık bu tahakküm aracının parçası olarak kalmak istemediklerini vurguladı.
Burkina Faso Devlet Başkanı ve Sahel Devletleri İttifakı Konfederasyonu Başkanı İbrahim Traore, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) 'emperyalizmin aracı' olarak niteledi.

Burkina Fasolu gazetecilere verdiği kapsamlı röportajda UCM'yi sert bir şekilde eleştiren Traore, bu mahkemenin 'yalnızca Afrikalılar için kurulduğunu' vurguladı.

Mahkemenin çifte standart uyguladığını belirten Traore, "Kaç Afrikalı UCM'ye çıktı? Peki kaç Batılı temsilci orada yer aldı?" sorularını yöneltti.

Sahel bölgesinde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Afrikalı lider, "UCM ne diyor? UCM adeta mevcut değil" diyerek ülkelerinin 'bir tahakküm aracının parçası olarak kalmak istemediğini' vurguladı.

Bu yaz Burkina Faso, Sahel Devletleri İttifakı bünyesindeki diğer iki ülkeyle birlikte, UCM'yi siyasi ve taraflı bularak UCM'den ayrılma sürecini resmi olarak başlatmıştı.
Путин - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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