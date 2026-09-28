https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/budoda-deniz-ulasimina-hava-engeli-12-sefer-iptal-oldu-1109103620.html

BUDO'da deniz ulaşımına hava engeli: 12 sefer iptal oldu

BUDO'da deniz ulaşımına hava engeli: 12 sefer iptal oldu

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:50+0300

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) güzergahlarındaki toplam 12 sefer gerçekleştirilemedi.İptal edilen seferler şu şekilde:Seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/deniz-ulasimina-hava-engeli-budo-seferleri-iptal-edildi-1103582700.html

türki̇ye

bursa

kabataş

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bursa, kabataş, mudanya, bursa deniz otobüsleri (budo), hava durumu