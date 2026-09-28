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Bıstritskiy: Valday toplantısı, katılımcıların fazlalığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Soçi'den Moskova'ya alındı
Bıstritskiy: Valday toplantısı, katılımcıların fazlalığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Soçi'den Moskova'ya alındı
Sputnik Türkiye
Geleneksel olarak Soçi'de düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısı Moskova Bölgesi'ne alınırken Rus yetkili Bıstritskiy'den konuya ilişkin... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T12:43+0300
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Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy, Valday'ın yıllık toplantısının katılımcı sayısının fazlalığı ve Moskova'ya ulaşımın daha kolay olması nedeniyle Soçi'den Moskova Bölgesi'ne alındığını açıkladı.Bıstritskiy, açılış öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lojistik olarak artık Moskova'ya ulaşmak daha kolay, bu yüzden lojistik, organizasyon ve her türlü seyahat açısından en uygun olarak bu bölgeyi seçtik" ifadelerini kullandı.Geçmiş yıllarda genellikle Soçi'de düzenlenen etkinliğin bu kez Moskova Bölgesi'ne alınmasında, üyelerin uçuş kolaylığının ön planda tutulduğunu anlatan Bıstritskiy, herkesin rahatça gelip gidebilmesi amacıyla bu kararın alındığını belirterek, "Bu durum lojistik faktörler yüzünden" dedi.Bugün kapılarını açan 23. Valday Kulübü toplantısı, 1 Ekim'de sona erecek.Toplantı, 40 ülkeden 120 katılımcıyı bir araya getirecek olup ana teması 'Gelecek Sorumluluğu: Mümkün Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/23-valday-toplantisi-moskova-bolgesinde-basladi-turk-uzmanlar-da-katiliyor-putin-1-ekimde-konusacak-1109086179.html
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soçi, moskova, valday kulübü, andrey bıstritskiy, rusya, valday tartışma kulübü

Bıstritskiy: Valday toplantısı, katılımcıların fazlalığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Soçi'den Moskova'ya alındı

12:43 28.09.2026
© SputnikValday Uluslararası Tartışma Kulübü
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Geleneksel olarak Soçi'de düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısı Moskova Bölgesi'ne alınırken Rus yetkili Bıstritskiy'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy, Valday'ın yıllık toplantısının katılımcı sayısının fazlalığı ve Moskova'ya ulaşımın daha kolay olması nedeniyle Soçi'den Moskova Bölgesi'ne alındığını açıkladı.

Bıstritskiy, açılış öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lojistik olarak artık Moskova'ya ulaşmak daha kolay, bu yüzden lojistik, organizasyon ve her türlü seyahat açısından en uygun olarak bu bölgeyi seçtik" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda genellikle Soçi'de düzenlenen etkinliğin bu kez Moskova Bölgesi'ne alınmasında, üyelerin uçuş kolaylığının ön planda tutulduğunu anlatan Bıstritskiy, herkesin rahatça gelip gidebilmesi amacıyla bu kararın alındığını belirterek, "Bu durum lojistik faktörler yüzünden" dedi.

Bugün kapılarını açan 23. Valday Kulübü toplantısı, 1 Ekim'de sona erecek.

Toplantı, 40 ülkeden 120 katılımcıyı bir araya getirecek olup ana teması 'Gelecek Sorumluluğu: Mümkün Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' olarak belirlendi.
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23. Valday toplantısı Moskova Bölgesi'nde başladı: Türk uzmanlar da katılıyor
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