https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/bestepede-kritik-gun-kabine-masasinda-2-buyuk-kriz-dosyasi-gorusulecek-1109080559.html

Beştepe'de kritik gün: Kabine masasında 2 büyük kriz dosyası görüşülecek

Beştepe'de kritik gün: Kabine masasında 2 büyük kriz dosyası görüşülecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine, Türkiye'nin gündemini sarsan fon krizi soruşturması ve "Terörsüz Türkiye" hedefindeki tarihi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T08:10+0300

2026-09-28T08:10+0300

2026-09-28T08:10+0300

poli̇ti̇ka

beştepe

kabine

hazine

maliye bakanlığı

cumhurbaşkanlığı külliyesi

cevdet yılmaz

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Başkent Ankara'da tüm dikkatler Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem iç siyasette hem de ekonomide tansiyonu yükselten başlıkları mercek altına alacak. Masadaki en sıcak gündem maddelerinden birini, son günlerde finans çevrelerinde derin yankı uyandıran fon krizi soruşturması oluşturuyor.Soruşturmanın seyrine dair hazırlanan kapsamlı dosyalar toplantıda detaylandırılacak. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve adli incelemeler tek tek ele alınarak, krizin perde arkasını aydınlatacak yeni yasal ve idari tedbirler değerlendirilecek.Tarihi viraj: Silah bırakma süreci ve Meclis komisyonuToplantının en esrarengiz ve hayati gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan somut adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan özel kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından katedilen mesafe kurul üyelerince aktarılacak.Toplantıda; terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, güvenlik birimlerinin hazırladığı son saha raporları ve TBMM çatısı altında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun yasal çerçevesi masaya yatırılacak.1 Ekim öncesi son düzlük ve küresel yangın hattıKabine mesaisinde, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak olan Meclis gündemi de geniş yer tutacak. Yeni dönemde Meclis Genel Kurulu'na sunulması planlanan öncelikli kanun teklifleri ile reform paketleri bakanlar kurulunun onayına sunulacak.Dış politikada ise sınırların ötesindeki sıcak çatışma hatları izlenecek. ABD ile İran arasındaki gerilim, devam eden Ukrayna krizi ve İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında Türkiye'nin izleyeceği aktif diplomasi adımları en üst düzeyde karara bağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/hakan-fidan-bae-seferinde-korfezde-kritik-zirve-bugun-basliyor-1109079926.html

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beştepe, kabine, hazine, maliye bakanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cevdet yılmaz